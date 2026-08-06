Ферран Торрес открыл дорогу «ПСЖ»: теперь решение за «Барселоной»...

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не против продолжить карьеру в Париже. По данным испанской прессы, 26-летний футболист дал «зелёный свет» на переход в «ПСЖ», однако самая сложная часть трансфера ещё впереди.

Теперь всё зависит от официального предложения парижского клуба и условий, которые определит «Барселона». План каталонцев в отношении другой звёздной атакующей фигуры делает этот трансфер ещё более интересным.

Личный звонок Луис Энрикуе изменил ситуацию

По информации испанского издания Sport.ес, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрикуе назвал Ферран Торрес одной из главных целей летнего трансферного окна.

Испанский специалист лично пообщался с футболистом и сообщил ему, что в парижской команде ему будет отведена важная роль. Отмечается, что именно после этого разговора Торрес согласился рассмотреть предложение чемпиона Франции.

Луис Энрикуе хорошо знает возможности нападающего. Во время работы со сборной Испании он регулярно доверял Торрес. Тренер ценит способность футболиста играть на нескольких позициях в линии атаки, его активность при высоком прессинге и умение забивать голы.

Издание Mundo Deportivo также сообщило о контактах между «ПСЖ» и представителями футболиста, отметив, что переговоры проходят в позитивной атмосфере.

«Барселона» не хочет продавать игрока, но и не закрыла дверь

Действующий контракт Ферран Торрес с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2027 года. Каталонский клуб планирует продлить соглашение с ним.

Однако в случае поступления достойного финансового предложения клуб может рассмотреть трансфер. Продажа футболиста сейчас позволит «Барселоне» выручить значительную сумму и устранить риск, связанный с приближением окончания его контракта.

В то же время в испанской прессе распространяется противоречивая информация о ситуации. Издание АС написало, что «Барселона» не выставляла Торрес на продажу и пока не получила официального предложения от «ПСЖ». По состоянию на 6 августа конкретное предложение парижского клуба также не поступило каталонцам.

Таким образом, на данный момент окончательной договорённости о переезде футболиста в Париж нет. Согласие Торрес может стать важным шагом для трансфера, однако решающее решение примут клубы.

Откроет ли продажа Торрес дорогу для Ксулиан Алварес?

«Барселона» работает над перестройкой линии атаки. Одной из главных целей каталонского клуба является нападающий «Атлетико» Ксулиан Алварес.

По данным радиостанции Кадена СЭР, «Барселона» подготовила предложение примерно на 100 миллионов евро за аргентинского футболиста. Однако мадридский клуб не намерен легко отпускать его.

Возможная продажа Ферран Торрес может помочь каталонцам:

— привлечь дополнительные средства в трансферный бюджет;

— сократить зарплатный фонд;

— расширить возможности для регистрации нового нападающего.

Поэтому предложение от «ПСЖ» может повлиять не только на будущее Торрес, но и на всю трансферную стратегию «Барселоны».

«ПСЖ» подготовил средства на нового нападающего

Парижский клуб также проводит изменения в линии атаки. «ПСЖ» продал Рандал Коло Муани в «Ювентус» за 38 миллионов евро и бонусы в размере до 12 миллионов евро. Французский футболист подписал с туринским клубом контракт до 2031 года.

Этот трансфер создал для «ПСЖ» финансовые возможности для приобретения нового нападающего. Сообщается, что Луис Энрикуе выступает за переход Торрес, которого хорошо знает и который соответствует его тактическим требованиям.

Когда будет сделан решающий шаг?

По данным испанской прессы, все стороны осведомлены о возможном трансфере. Планируется ускорить переговоры до возвращения Ферран Торрес к тренировкам «Барселоны».

Ожидается, что футболист вернётся в расположение команды 12 августа. Его разговор с руководством клуба может внести ясность в вопрос о его будущем.

В нынешней ситуации остаются три главных условия: «ПСЖ» должен направить официальное предложение, «Барселона» — согласиться на финансовые условия, а Торрес — достичь личной договорённости с парижским клубом.

Поэтому трансфер может быть близок, однако сделка пока не завершена. Главная интрига теперь заключается в том, сколько «ПСЖ» предложит и согласится ли «Барселона» продать своего нападающего.

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