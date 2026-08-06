Серьёзный интерес из Португалии к нападающему Милана Сантьяго Хименесу

В разгар трансферного сезона в европейском футболе один из португальских грандов всерьёз претендует на нападающего итальянского «Милана» Сантьяго Хименеса. Как сообщает Goal.com, футболист сборной Мексики и «Милана» стал трансферной целью «Порту», а между сторонами уже начались предварительные контакты. Об этом Goal.com сообщает .

По информации авторитетного португальского издания А Бола, «Порту» ведёт серьёзную работу над трансфером Сантьяго Хименеса, стремясь усилить состав действующих чемпионов. Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли хочет видеть мексиканского нападающего в своей команде и лично связался с футболистом, рассказав об амбициозных целях клуба.

Контакты тренера и футболиста

Знакомство специалиста и нападающего состоялось в Нидерландах, когда Санти выступал за «Фейеноорд», а Фариоли возглавлял «Аякс». Во время общения тренер вновь подтвердил своё высокое мнение о футболисте. Также стороны обсудили острую необходимость команды в высококлассном нападающем, поскольку испанец Саму выбыл из строя из-за травмы.

Сантьяго Хименес заявил, что доволен интересом «Порту» к своей персоне, однако подчеркнул: окончательное решение по трансферу примет руководство «Милана». Сейчас руководство «Порту» продолжает переговоры с агентом футболиста Рафаэлой Пиментой, обсуждая условия сделки.

Требования «Милана» и условия трансфера

«Порту» планирует арендовать футболиста с правом выкупа. Однако « Милан » предпочитает другой вариант: клуб хочет оформить полноценный трансфер нападающего и выручить за него не менее 25 миллионов евро.

После возвращения итальянского клуба с турне по Австралии представители «Милана» встретятся с футболистом и его представителями, чтобы выработать стратегию на последние дни трансферного окна. Если мексиканский нападающий будет продан, «Милан» может рассмотреть кандидатуру Бреля Эмболо в качестве запасного варианта после Гонсалу Рамуша.