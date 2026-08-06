Серьёзный интерес из Португалии к нападающему Милана Сантьяго Хименесу

·38·Спорт
Серьёзный интерес из Португалии к нападающему Милана Сантьяго Хименесу

В разгар трансферного сезона в европейском футболе один из португальских грандов всерьёз претендует на нападающего итальянского «Милана» Сантьяго Хименеса. Как сообщает Goal.com, футболист сборной Мексики и «Милана» стал трансферной целью «Порту», а между сторонами уже начались предварительные контакты. Об этом Goal.com сообщает .

По информации авторитетного португальского издания А Бола, «Порту» ведёт серьёзную работу над трансфером Сантьяго Хименеса, стремясь усилить состав действующих чемпионов. Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли хочет видеть мексиканского нападающего в своей команде и лично связался с футболистом, рассказав об амбициозных целях клуба.

Контакты тренера и футболиста

Знакомство специалиста и нападающего состоялось в Нидерландах, когда Санти выступал за «Фейеноорд», а Фариоли возглавлял «Аякс». Во время общения тренер вновь подтвердил своё высокое мнение о футболисте. Также стороны обсудили острую необходимость команды в высококлассном нападающем, поскольку испанец Саму выбыл из строя из-за травмы.

Сантьяго Хименес заявил, что доволен интересом «Порту» к своей персоне, однако подчеркнул: окончательное решение по трансферу примет руководство «Милана». Сейчас руководство «Порту» продолжает переговоры с агентом футболиста Рафаэлой Пиментой, обсуждая условия сделки.

Требования «Милана» и условия трансфера

«Порту» планирует арендовать футболиста с правом выкупа. Однако «Милан» предпочитает другой вариант: клуб хочет оформить полноценный трансфер нападающего и выручить за него не менее 25 миллионов евро.

После возвращения итальянского клуба с турне по Австралии представители «Милана» встретятся с футболистом и его представителями, чтобы выработать стратегию на последние дни трансферного окна. Если мексиканский нападающий будет продан, «Милан» может рассмотреть кандидатуру Бреля Эмболо в качестве запасного варианта после Гонсалу Рамуша.

МиланСантьяго ХименесПортуТрансферСерия A
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»Сегодня, 21:50Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)