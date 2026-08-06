Новая антенна Starlink В5 не поддерживает недорогой тариф Стандбй Моде

·35·Технологии
Новая антенна Starlink В5 не поддерживает недорогой тариф Стандбй Моде

Как сообщает издание иксбт.ком, представленная компанией SpaceX спутниковая антенна нового поколения Starlink В5 лишилась важной возможности по сравнению с предыдущими версиями. Новое устройство не работает с недорогим тарифом, который позволяет временно снизить ежемесячную плату, что создает дополнительные ограничения для пользователей. Об этом сообщает .

По имеющимся данным, речь идет о режиме Стандбй Моде, запущенном в августе 2025 года. За 10 долларов в месяц он позволяет сохранять подключение к сети без полного отключения услуги. В этом режиме скорость интернета снижается примерно до 0,5 Мбит/с, однако этого достаточно для обмена текстовыми сообщениями и получения важных обновлений. Владельцы терминалов Starlink В4 по-прежнему могут пользоваться этой функцией.

Технические обновления и изменения скорости

Однако для владельцев новой «тарелки» Starlink В5 эта возможность пока недоступна. Теперь вместо временного перехода на более дешевый режим им придется полностью приостанавливать услугу. При этом аппаратная часть нового оборудования была значительно улучшена: его размеры составляют 30,6 кс 38,4 см, благодаря чему оно выглядит намного компактнее предыдущей модели В4.

Вес устройства также снизился с 2,9 до 1,1 килограмма. По данным SpaceX, новый терминал потребляет меньше электроэнергии и лучше защищен от перегрева. Ожидается, что это значительно снизит вероятность падения скорости интернета в условиях жаркого климата.

География распространения и перспективы

Что касается технических характеристик устройства, его максимальная скорость загрузки заявлена на уровне более 375 Мбит/с. Для сравнения, модель Starlink В4 могла обеспечивать скорость свыше 400 Мбит/с. Хотя модель В5 немного уступает по максимальной скорости, ее энергоэффективность и устойчивость к нагреву считаются ключевыми преимуществами.

В настоящее время Starlink В5 ограниченно продается только пользователям домашнего интернета в отдельных регионах США. По мере наращивания объемов производства SpaceX планирует постепенно расширять географию продаж. Пока официальной информации о сроках выхода на международные рынки и программе замены старых антенн В4 на новые нет.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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