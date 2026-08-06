eBay расширяет масштаб прямых продаж

·42·Технологии
eBay расширяет масштаб прямых продаж

Популярная онлайн-торговая площадка eBay уделяет особое внимание развитию направления прямых продаж (ливе шоппинг). Как сообщает издание Иксбт.ком, по итогам второго квартала общий объём продаж на платформе почти в восемь раз превысил показатель за аналогичный период прошлого года, а число зрителей и продолжительность просмотров значительно увеличились. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

На фоне этого роста руководство компании планирует в ближайшие недели и месяцы запустить сервис eBay Ливе и на других международных рынках. Генеральный директор eBay Джейми Янноне на встрече с инвесторами отметил, что эти результаты укрепили уверенность компании в том, что прямые эфиры повышают активность покупателей и помогают им открывать новые возможности.

Как прямые эфиры влияют на объём продаж?

Согласно данным компании, более 90 процентов продавцов, которые регулярно проводят прямые эфиры, отметили рост объёма продаж. Кроме того, пользователи такого формата продают в три раза больше товаров, чем те, кто не использует прямые эфиры. Покупатели также проявляют интерес: те, кто впервые приобретает коллекционные товары, тратят на 70 процентов больше, чем покупатели, совершающие такие покупки обычным способом.

Стоит отметить, что eBay впервые конфиденциально протестировала эту функцию в США в 2022 году. Позже сервис запустили также в Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Италии и Канаде. В прошлом месяце компания отказалась от работы только по приглашениям и запустила систему самообслуживания для продавцов более чем в 300 категориях, включая электронику, моду и коллекционные товары.

Конкуренция на рынке и дальнейшие планы

В настоящее время прямые продажи в США превращаются из небольшого эксперимента в серьёзное направление бизнеса. На этом рынке активно работают и такие конкуренты, как Вхатнот и TikTok Шоп. В частности, средняя оценка Вхатнот превышает 11 миллиардов долларов, а TikTok Шоп тестирует для своих клиентов платную подписку и эксклюзивные скидки.

На фоне усиления конкуренции eBay также улучшила технические возможности своей платформы. По словам генерального директора, были обновлены функции поиска на главной странице и в мобильном приложении, благодаря чему находить мероприятия стало проще. Кроме того, для продавцов ускорили создание эфиров, подготовку инвентаря и ответы на ставки, сделав процесс продаж ещё удобнее.

eBayПрямые ПродажиТехнологииЭлектронная КоммерцияБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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