«Реал» потратил историческую сумму на этот трансфер: началась эпоха Диоманде

·48·Спорт
«Реал» потратил историческую сумму на этот трансфер: началась эпоха Диоманде

«Реал» совершил громкий трансфер в европейском футболе, подписав 19-летнего вингера «Лейпцига» Яна Диоманде. Только за базовую сумму мадридцы заплатят 125 миллионов евро — с учетом бонусов стоимость сделки может возрасти до 140 миллионов евро.

Таким образом, талант, которого еще два года назад в Европе практически никто не знал, стал самым дорогим футболистом в истории «Реала». Но причиной, побудившей клуб потратить столь огромные средства, стал не только его возраст.

Новый рекорд в 125 миллионов евро

Как пишут издания АС и Эл Паис, «Реал» выплатит «Лейпцигу» 125 миллионов евро гарантированных средств за Диоманде. В контракте также предусмотрены бонусы в размере 15 миллионов евро.

Этот показатель по сумме основного трансфера превосходит таких звезд, как Джуд Беллингем, Гарет Бейл и Эден Азар. Если бонусы сработают полностью, общая стоимость операции достигнет 140 миллионов евро.

По информации АС, ивуарийский футболист подписал с мадридским клубом семилетний контракт, рассчитанный до 2033 года.

20 результативных действий в 33 матчах

«Реал» не рассматривает Диоманде исключительно как инвестицию на будущее. Уже в сезоне 2025/26 он стал одним из самых ярких молодых футболистов Бундеслиги.

По данным Футбольного союза Германии и Бундеслиги, в 33 матчах чемпионата в составе «Лейпцига» вингер:

— забил 12 голов;

— отдал 8 голевых передач;

— принял непосредственное участие в 20 голах.

Диоманде выделяется своей скоростью, умением обыгрывать соперника один в один и способностью действовать на обоих флангах. Хотя чаще он играет на левом краю, при необходимости он может усилить атаку и на правой стороне.

От свободного агента до звезды за 125 миллионов евро

Взлет Диоманде в футболе произошел очень быстро. «Леганес» подписал его в качестве свободного агента в ноябре 2024 года. 18-летний нападающий на тот момент предназначался сначала для второй команды клуба.

Однако его талант быстро привлек внимание тренеров основного состава. В сезоне 2024/25 Диоманде провел 10 матчей в Ла Лиге, отметившись 2 голами и одной результативной передачей. Так что атмосфера чемпионата Испании и его требования для футболиста вовсе не чужды.

Летом 2025 года «Лейпциг» выкупил его за 20 миллионов евро. И всего спустя один сезон немецкому клубу удалось продать футболиста за базовую сумму в 125 миллионов евро.

Что приобрел «Реал»?

Диоманде считается игроком, способным давать результат уже сейчас, обладая при этом огромным запасом для развития. Его главные достоинства — высокая скорость, резкий дриблинг, смелые прорывы в штрафную площадь и умение завершать атаку голом или ассистом.

Трансфер 19-летнего вингера показал, что «Реал» готов платить самую высокую цену не только за готовых звезд, но и за таланты, которые только начинают ярко заявлять о себе в европейском футболе.

Теперь перед Диоманде стоит непростая задача: справиться с давлением рекордной цены и повторить на «Сантьяго Бернабеу» ту игру, которую он демонстрировал в Бундеслиге. 125 миллионов евро были выплачены за талант, но оправдать эту цену на поле теперь зависит от самого футболиста.

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Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигЛеганес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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