Почему женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины? ООН ответила

·63·Для жизни
Почему женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины? ООН ответила

Хотя женщины составляют более половины населения мира, на рынке труда они по-прежнему зарабатывают значительно меньше мужчин. Согласно новому докладу, опубликованному Организацией Объединённых Наций, в среднем женщины получают на 23 процента меньше мужчин. При этом женщинам принадлежит лишь немногим более 31 процента руководящих должностей.

По подсчётам Международной организации труда, в 2025 году на официальном рынке труда участвовали лишь 48 процентов женщин. Среди мужчин этот показатель составил 73 процента. Эти цифры свидетельствуют о том, что гендерный разрыв на рынке труда по-прежнему сохраняется.

В докладе также отмечается, что более трёх четвертей неоплачиваемой работы по уходу и домашних обязанностей по-прежнему выполняют женщины. По мнению экспертов, именно эти факторы негативно влияют на активное участие женщин в рынке труда и их продвижение на более высокие должности.

Согласно данным, женщины занимают около 38 процентов управленческих должностей и немногим более 31 процента руководящих должностей. В стратегически важных сферах, таких как экономика, технологии и инновации, этот показатель ещё ниже.

Представитель Управления ООН по правам человека Peggi Xiks заявила, что путь к лидерству для женщин не одинаков для всех.

«Для одних женщин лестница к лидерству крутая. Для других она сломана. А для большинства её вообще не существует», — сказала она.

В докладе подчёркивается, что женщины сталкиваются с серьёзными препятствиями в профессиональном росте из-за неравенства при приёме на работу, гендерных стереотипов, давления и насилия на рабочем месте, а также того, что значительная часть неоплачиваемой домашней работы лежит на них.

Несмотря на это, в некоторых странах наблюдаются положительные изменения. Например, в Марокко благодаря программам подготовки женщин к руководящим должностям доля женщин-руководителей в министерствах достигла почти 35 процентов. В Танзании проводятся реформы, направленные на защиту трудовых прав домашних работников и усиление их социальных гарантий.

Эксперты ООН отмечают, что активное участие женщин в процессах принятия решений важно не только для обеспечения гендерного равенства, но и для стимулирования экономического роста, повышения эффективности управления и устойчивого развития общества.

Организация Объединённых НацийМеждународная организация трудаМароккоПегги Хикс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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