Почему женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины? ООН ответила

Хотя женщины составляют более половины населения мира, на рынке труда они по-прежнему зарабатывают значительно меньше мужчин. Согласно новому докладу, опубликованному Организацией Объединённых Наций, в среднем женщины получают на 23 процента меньше мужчин. При этом женщинам принадлежит лишь немногим более 31 процента руководящих должностей.

По подсчётам Международной организации труда, в 2025 году на официальном рынке труда участвовали лишь 48 процентов женщин. Среди мужчин этот показатель составил 73 процента. Эти цифры свидетельствуют о том, что гендерный разрыв на рынке труда по-прежнему сохраняется.

В докладе также отмечается, что более трёх четвертей неоплачиваемой работы по уходу и домашних обязанностей по-прежнему выполняют женщины. По мнению экспертов, именно эти факторы негативно влияют на активное участие женщин в рынке труда и их продвижение на более высокие должности.

Согласно данным, женщины занимают около 38 процентов управленческих должностей и немногим более 31 процента руководящих должностей. В стратегически важных сферах, таких как экономика, технологии и инновации, этот показатель ещё ниже.

Представитель Управления ООН по правам человека Peggi Xiks заявила, что путь к лидерству для женщин не одинаков для всех.

«Для одних женщин лестница к лидерству крутая. Для других она сломана. А для большинства её вообще не существует», — сказала она.

В докладе подчёркивается, что женщины сталкиваются с серьёзными препятствиями в профессиональном росте из-за неравенства при приёме на работу, гендерных стереотипов, давления и насилия на рабочем месте, а также того, что значительная часть неоплачиваемой домашней работы лежит на них.

Несмотря на это, в некоторых странах наблюдаются положительные изменения. Например, в Марокко благодаря программам подготовки женщин к руководящим должностям доля женщин-руководителей в министерствах достигла почти 35 процентов. В Танзании проводятся реформы, направленные на защиту трудовых прав домашних работников и усиление их социальных гарантий.

Эксперты ООН отмечают, что активное участие женщин в процессах принятия решений важно не только для обеспечения гендерного равенства, но и для стимулирования экономического роста, повышения эффективности управления и устойчивого развития общества.