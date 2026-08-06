Переход легендарных моделей спорткаров из поколения в поколение всегда вызывает жаркие споры в автомобильном мире. Алпине А110 — один из таких уникальных спорткаров, у которого есть собственная история и армия поклонников. Сегодня лишь немногие имеют возможность испытать за рулём как старые классические экземпляры, так и самые современные модели. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, опытный автолюбитель Роджер Хик хранит в своём гараже как классическую Алпине А110 1300 С, так и современный Алпине А110 нового поколения. Ранее он также владел двумя автомобилями Алпине Renault В6 Турбо, а сегодня в повседневной жизни использует именно новый Алпине А110.

История бренда и споры о названии

Среди специалистов и автолюбителей нередко возникают интересные дискуссии по поводу названия этого бренда. По словам Роджера Хика, в названии автомобиля слово Алпине всегда должно стоять первым — как в Алпине Renault. Он считает, что официального варианта названия Renault Алпине никогда не существовало.

Хотя в памяти сохранились такие модели, как Renault Алпине GTA Турбо и Renault 5 Алпине Турбо, спорить на эту тему с человеком, который хранит в своём гараже настоящую классическую Алпине А110 1300 С, непросто. Его богатый опыт и преданность этим спорткарам могут стать основой для глубокого изучения истории бренда.

Особенности классического и современного поколений

Сегодня на автомобильном рынке высоко ценится сочетание классического дизайна и современных технологий. Тем не менее у каждой эпохи есть свои преимущества и недостатки. Классическая Алпине А110 выделяется механической чистотой и удовольствием от вождения, тогда как модель нового поколения предлагает удобство для повседневной эксплуатации и современные системы безопасности.

Для автолюбителей владение такими редкими автомобилями — это не просто обладание транспортным средством, а возможность стать частью богатой истории. Оба поколения заняли достойное место на страницах истории как инженерные достижения своего времени.