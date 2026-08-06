Рафинья столкнулся с серьезной конкуренцией за место в основном составе Барселоны

По данным спортивного издания, бразильскому футболисту Рафинье придется столкнуться с серьезной конкуренцией, чтобы сохранить место в составе Барселоны в новом сезоне. Два года назад у вингера, проведшего сверхрезультативный сезон в составе каталонцев и забившего 34 гола при 26 голевых передачах, практически не было конкурентов. Однако прошлый сезон оказался для него сложнее из-за травм: его показатели снизились до 21 гола и 8 ассистов. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство клуба и тренерский штаб активно работали на трансферном рынке, стремясь усилить состав. В результате состав Барселоны пополнили новые футболисты, что поставило под угрозу позицию Рафиньи в основном составе. Покинувший команду Маркус Рэшфорд за прошедший период забил 14 голов и отдал столько же голевых передач, однако не смог составить бразильцу достойную конкуренцию.

Серьезная конкуренция и новые приобретения в составе

Как сообщает спортивное издание, последние трансферы клуба вывели конкуренцию в атаке на совершенно новый уровень. В частности, к команде присоединились Энтони Гордон и Жесси Биссума, а при необходимости также существует возможность использовать Карима Адейеми на левом фланге. Эти футболисты отличаются высоким прессингом, скоростью и мастерством завершения атак.

Особенно трансфер Энтони Гордона заставит Рафинью демонстрировать свой лучший футбол. Если он не хочет потерять место в основном составе, ему придется выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче. Ожидается, что приход новых игроков еще больше усилит атакующий потенциал команды.

Доверие Ханси Флика и перспективы на будущее

Несмотря на это, Рафинья продолжает пользоваться полным доверием главного тренера Ханси Флика. Немецкий специалист всегда верил в возможности футболиста и поддерживал его даже в сложные периоды. Несомненно, поддержка тренера окажет бразильцу психологическую помощь.

Однако возникновение сильной конкуренции свидетельствует о значительном росте внутреннего уровня Барселоны. Наличие в составе каталонцев, которые будут бороться за трофеи в течение сезона, по два достойных кандидата на каждую позицию дает тренеру большую свободу для тактических изменений.