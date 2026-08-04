Стало известно, какие места в самолёте самые неудобные

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Стало известно, какие места в самолёте самые неудобные

Большинство пассажиров хотят, чтобы авиапутешествие проходило максимально спокойно, комфортно и приятно. В таком случае правильный выбор места в самолёте приобретает особое значение. По словам экспертов, правильно выбранное место не только обеспечивает комфорт во время полёта, но и повышает вероятность получить больше личного пространства, свободно передвигаться и выбрать желаемое блюдо во время раздачи питания.

Стюардесса Сандра Дженни Квон, которая регулярно делится в социальных сетях профессиональным опытом и полезными советами, рассказала о самых удобных и самых неудобных местах в экономклассе. По её мнению, некоторые моменты, на которые большинство пассажиров не обращают внимания перед полётом, впоследствии могут стать причиной серьёзного дискомфорта.

Какие места в самолёте лучше не выбирать?

По словам стюардессы, места, расположенные непосредственно в середине ряда, считаются одними из самых неудобных вариантов. Сидящий там пассажир не может свободно прислониться к иллюминатору и выйти в проход, не потревожив людей рядом. Поэтому во время длительных перелётов такие места могут доставлять значительные неудобства.

Кроме того, не лучшим выбором считаются места в последнем ряду каждого сектора салона. В большинстве самолётов спинки кресел именно в этом ряду либо вообще не откидываются, либо имеют сильно ограниченный диапазон движения. В результате пассажиры, особенно во время многочасовых перелётов, могут сильнее ощущать усталость.

Ещё одни места, которые не рекомендуется выбирать, — кресла рядом с дверями аварийного выхода. Хотя здесь больше свободного пространства, чтобы вытянуть ноги, из соображений безопасности запрещено размещать под креслом сумку, рюкзак или другие личные вещи. Кроме того, в некоторых самолётах столик и конструкция этих кресел могут быть менее удобными по сравнению с обычными местами.

Где расположены самые удобные места?

Большинство пассажиров считает, что места в передней части самолёта — лучший вариант. Однако стюардесса Сандра Дженни Квон не полностью согласна с этим мнением. По её совету, напротив, стоит обратить внимание и на задние ряды.

Как объясняет эксперт, авиакомпании стараются в первую очередь заполнять передние ряды, чтобы равномерно распределить вес самолёта. Поэтому вероятность того, что соседнее место в задней части салона останется свободным, выше. Если это произойдёт, полёт будет проходить гораздо свободнее и комфортнее.

Что нужно знать о местах рядом с туалетом?

Стюардесса также обращает внимание ещё на один важный момент. По её мнению, не стоит выбирать места, расположенные рядом с туалетом. Постоянное движение пассажиров в этой зоне, очереди и в некоторых случаях неприятные запахи могут негативно повлиять на впечатления от полёта. Поэтому она рекомендует выбирать места как минимум в пяти рядах от туалета.

Какой выбор наиболее оптимален в экономклассе?

По словам Сандры Дженни Квон, лично она никогда не выбирает место у иллюминатора. Если во время полёта понадобится сходить в туалет, придётся просить пассажиров рядом встать. Это не всегда удобно.

В то же время у мест в передней части самолёта есть ещё одно важное преимущество. Обычно раздача питания начинается именно оттуда. Если в меню есть несколько вариантов блюд, пассажиры, сидящие в передних рядах, с большей вероятностью смогут выбрать желаемое блюдо.

Учитывая все факторы, стюардесса рекомендует в качестве лучшего выбора в экономклассе места у прохода в задней части самолёта. В частности, в зависимости от схемы салона самолёта места 49 C, 49 D, 49 F или 49 G считаются одними из наиболее оптимальных вариантов. По словам эксперта, вероятность того, что соседнее место останется свободным, здесь выше, в проход легко выйти, а общее впечатление от полёта будет гораздо комфортнее.

Сандра Дженни Квон
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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