В Лондоне впервые выдали лицензии на автономные такси Uber и Вайве

Транспортное управление Лондона (ТфЛ) выдало компании Uber и разработчику автомобильного программного обеспечения Вайве официальные лицензии на испытания беспилотных такси в британской столице. Этот важный шаг стал одним из первых практических этапов на пути внедрения инновационного транспорта в городе и вывода городской мобильности на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, ТфЛ выдало специальные разрешения на эксплуатацию 15 электромобилей Ford Mustang Мач-Э, оснащённых программой автономного управления Вайве, современными камерами и комплексом радаров. На начальном этапе проекта для обеспечения безопасности на водительском месте всегда будет находиться оператор. При необходимости он сможет в любой момент взять управление на себя, однако основной процесс полностью контролируется искусственным интеллектом и программным обеспечением.

Дальнейшие планы и меры безопасности

Для перехода проекта на следующий этап и полностью беспилотной эксплуатации автомобилей Uber и Вайве потребуется получить отдельное разрешение специального государственного ведомства — Агентства по стандартам для водителей и транспортных средств (ДВСА). В свою очередь, представители Транспорт фор Лондон заявили, что будут постоянно контролировать движение этих роботакси и готовы незамедлительно вмешаться при обнаружении любой угрозы безопасности пассажиров.

Согласно данным, распространённым компаниями, число жителей города, записавшихся в очередь на тестирование сервиса, уже превысило несколько десятков тысяч человек. За последние восемь недель более 100 000 лондонцев присоединились к специальному списку ожидания. Первые тестовые поездки летом будут доступны некоторым пользователям, зарегистрировавшимся в списке, после чего сервис постепенно откроют для широкой публики.

Реакция общественности и опасения

Однако эта новость вызвала резкие возражения со стороны традиционных таксистов города и их профсоюзов. Местные водители опасаются, что появление роботакси на дорогах поставит под угрозу тысячи рабочих мест. Представители профсоюза также предупредили о возможном росте числа аварий на дорогах и призвали транспортное управление подходить к этому вопросу с особой осторожностью.