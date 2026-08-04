Показывает ли дата вашего рождения вашу «скрытую силу»?
Может ли день рождения человека что-то рассказать о его характере и сильных сторонах? Согласно популярным нумерологическим трактовкам, обладатель каждой даты имеет особую способность, выделяющую его среди других.
Найдите свой день рождения в списке ниже и узнайте, какая черта вам присуща.
Рождённые 1, 10, 19 и 28 числа
Главная сила людей, родившихся в эти даты, — умение отстаивать свою позицию в спорах и дискуссиях.
Они чётко выражают свои мысли, быстро замечают слабые места оппонента и не сдаются без труда. Иногда спорить с ними само по себе требует особой смелости.
Рождённые 2, 11, 20 и 29 числа
Их сильная сторона — способность чувствовать эмоции других людей.
Такие люди могут понимать настроение собеседника даже без слов. Они внимательны к окружающим и быстро замечают, если кто-то расстроен или обеспокоен.
Рождённые 3, 12, 21 и 30 числа
Люди этой категории часто не слишком зависят от мнения окружающих.
Они верят в свои взгляды и цели. Критика или оценка окружающих не способны легко сбить их с выбранного пути.
Рождённые 4, 13, 22 и 31 числа
Их самое сильное качество — честность.
Такие люди отличаются прямолинейностью. Они не любят ложь и лицемерие и стараются не идти против своей совести, даже если сказать правду им самим неудобно.
Рождённые 5, 14 и 23 числа
Сила обладателей этих дат — в способности до конца отстаивать идею, в которую они верят.
Если они считают что-то правильным, то не отказываются от своего мнения без труда. Решительность и уверенность позволяют им увлекать за своей идеей и других людей.
Рождённые 6, 15 и 24 числа
Им свойственно умение давать мудрые советы.
Люди часто рассказывают о своих проблемах именно им. Ведь родившиеся в эти даты способны взглянуть на ситуацию со стороны и, не поддаваясь эмоциям, указать правильный путь.
Рождённые 7, 16 и 25 числа
Их главное преимущество — умение хранить секреты.
То, что рассказывают такому человеку по секрету, обычно не становится известно другим. Они ценят дружбу и доверие и не любят обсуждать личную жизнь других людей.
Рождённые 8, 17 и 26 числа
Эти люди умеют искусно заставить других замолчать.
В нужной ситуации они могут сказать что-то настолько точное и убедительное, что оппонент не сможет найти ответа. Им свойственны сильная логика, твёрдый тон и уверенная речь.
Рождённые 9, 18 и 27 числа
Их скрытая сила — чувство юмора.
Такие люди способны поднять настроение даже в тяжёлой ситуации. Они быстро оказываются в центре внимания, умеют рассмешить окружающих и сгладить напряжённость.
Насколько можно доверять этим трактовкам?
Определение характера по дате рождения не считается методом, подтверждённым научной психологией. Поэтому правильнее воспринимать этот список не как окончательный вывод, а как развлекательную нумерологическую трактовку.
Тем не менее некоторые описания могут удивительно точно соответствовать реальному характеру человека.
Соответствует ли описание, данное вашей дате рождения, вашему характеру? Оставьте своё мнение в комментариях.
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