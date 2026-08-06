Реал Мадрид купил Яна Диоманде за 140 миллионов евро

·74·Спорт
Реал Мадрид купил Яна Диоманде за 140 миллионов евро

Мадридский Реал официально объявил о громком трансфере, подписав талантливого нападающего Яна Диоманде, выступавшего за РБ Лейпциг. Как сообщает GOAL.ком, сумма сделки с учётом бонусов составляет 140 миллионов евро, и в будущем этот трансфер может стать самым дорогим приобретением в истории королевского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Контракт между сторонами рассчитан до июня 2033 года, а гарантированная базовая сумма трансфера составляет 125 миллионов евро. Ещё 10 миллионов евро предусмотрены за легко достижимые дополнительные условия, а 5 миллионов евро будут выплачены при выполнении более серьёзных достижений. Если все показатели будут выполнены, трансфер Яна Диоманде обновит рекорд Реал Мадрида.

Резкий поворот в трансферной гонке

Изначально главным претендентом на молодого футболиста считался французский Пари Сен-Жермен. Парижане долгое время были близки к соглашению, однако на заключительном этапе трансферного окна руководство Реал Мадрида оперативно вмешалось, перехватило инициативу и опередило конкурента.

Профессиональный взлёт Яна Диоманде произошёл стремительно. Всего два года назад он обучался в академии ДМЭ во Флориде. Затем ивуарийский футболист выступал за Леганес и РБ Лейпциг, а в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 8 результативных передач в Бундеслиге, привлекая внимание ведущих клубов Европы.

Новая головная боль для Жозе Моуринью

Приход этой звёздной команды игрока принесёт главному тренеру Жозе Моуринью не только ряд позитивных возможностей, но и серьёзную головную боль при выборе состава. Диоманде способен действовать на любой позиции в линии атаки, однако теперь ему придётся конкурировать за место в стартовом составе с другими звёздами Реал Мадрида.

В настоящее время линия атаки мадридского клуба крайне конкурентоспособна: в распоряжении тренера находятся Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Франко Мастантуоно, Эндрик Фелипе и Гонсало Гарсия. Приход Яна Диоманде ещё больше усилит атакующий потенциал команды и потребует от тренерского штаба большей тактической гибкости.

Напомним, футболист выступал за сборную Кот-д’Ивуара на чемпионате мира 2026 года, проявил себя на международной арене и помог команде выйти в плей-офф. Теперь ожидается, что он продолжит яркие выступления на клубном уровне на глазах у испанских болельщиков.

Реал МадридЯн ДиомандеЖозе МоуриньюТрансферЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»Сегодня, 21:50Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)