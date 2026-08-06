Реал Мадрид купил Яна Диоманде за 140 миллионов евро

Мадридский Реал официально объявил о громком трансфере, подписав талантливого нападающего Яна Диоманде, выступавшего за РБ Лейпциг. Как сообщает GOAL.ком, сумма сделки с учётом бонусов составляет 140 миллионов евро, и в будущем этот трансфер может стать самым дорогим приобретением в истории королевского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Контракт между сторонами рассчитан до июня 2033 года, а гарантированная базовая сумма трансфера составляет 125 миллионов евро. Ещё 10 миллионов евро предусмотрены за легко достижимые дополнительные условия, а 5 миллионов евро будут выплачены при выполнении более серьёзных достижений. Если все показатели будут выполнены, трансфер Яна Диоманде обновит рекорд Реал Мадрида.

Резкий поворот в трансферной гонке

Изначально главным претендентом на молодого футболиста считался французский Пари Сен-Жермен. Парижане долгое время были близки к соглашению, однако на заключительном этапе трансферного окна руководство Реал Мадрида оперативно вмешалось, перехватило инициативу и опередило конкурента.

Профессиональный взлёт Яна Диоманде произошёл стремительно. Всего два года назад он обучался в академии ДМЭ во Флориде. Затем ивуарийский футболист выступал за Леганес и РБ Лейпциг, а в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 8 результативных передач в Бундеслиге, привлекая внимание ведущих клубов Европы.

Новая головная боль для Жозе Моуринью

Приход этой звёздной команды игрока принесёт главному тренеру Жозе Моуринью не только ряд позитивных возможностей, но и серьёзную головную боль при выборе состава. Диоманде способен действовать на любой позиции в линии атаки, однако теперь ему придётся конкурировать за место в стартовом составе с другими звёздами Реал Мадрида.

В настоящее время линия атаки мадридского клуба крайне конкурентоспособна: в распоряжении тренера находятся Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Франко Мастантуоно, Эндрик Фелипе и Гонсало Гарсия. Приход Яна Диоманде ещё больше усилит атакующий потенциал команды и потребует от тренерского штаба большей тактической гибкости.

Напомним, футболист выступал за сборную Кот-д’Ивуара на чемпионате мира 2026 года, проявил себя на международной арене и помог команде выйти в плей-офф. Теперь ожидается, что он продолжит яркие выступления на клубном уровне на глазах у испанских болельщиков.