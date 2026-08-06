«Я уже говорил об этом»: о какой проблеме Узбекистана рассказал Каннаваро?

Исторический дебют национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира завершился гораздо тяжелее, чем ожидалось. Три матча, три поражения и 11 пропущенных голов — Фабио Каннаваро оценил эти результаты не как случайность, а как следствие проблемы, которую можно было предвидеть.

По словам итальянского специалиста, мундиаль наглядно показал главное различие, с которым сталкиваются узбекские футболисты: на высоком уровне одной техники и тактики недостаточно — необходимо играть на высокой скорости на протяжении всего матча.

Исторический дебют завершился с тяжелыми цифрами

Сборная Узбекистана сыграла в группе К чемпионата мира 2026 года против Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго.

Результаты нашей команды на групповом этапе:

— Узбекистан — Колумбия — 1:3;

— Португалия — Узбекистан — 5:0;

— ДР Конго — Узбекистан — 3:1.

Таким образом, национальная команда забила два гола в трех матчах, пропустила 11 мячей и не набрала ни одного очка. В матче против Колумбии Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана в истории чемпионатов мира, а в игре с ДР Конго счет открыл Элдор Шомуродов. Однако в обоих матчах соперники впоследствии перехватили инициативу.

Особенно поражение от Португалии со счетом 0:5 наглядно продемонстрировало разницу между командами в скорости, быстроте принятия решений и индивидуальном мастерстве.

Каннаваро: «Я уже говорил об этом»

В своих комментариях после турнира Фабио Каннаваро подчеркнул, что существующие проблемы не стали для него новостью.

«Если вернуться на восемь-девять месяцев назад, я уже тогда говорил о проблемах в команде и уровне наших футболистов. В центре наших разговоров всегда была интенсивность игры — мы неоднократно подчеркивали, что футболисты обязаны действовать на высокой скорости».

Тренер ожидал, что матчи чемпионата мира будут проходить на еще более высокой скорости, чем обычные международные встречи. По его мнению, некоторые полагали, что Узбекистан не столкнется с такими серьезными трудностями на мундиале, однако тренерский штаб заранее видел эту опасность.

«Я прекрасно знал, что темп игры на чемпионате мира будет очень высоким. Возможно, многие думали, что на мундиале мы не столкнемся с такими трудностями. Но я предупреждал об этом еще до турнира».

Еще до начала соревнования Каннаваро уделял особое внимание физическому состоянию футболистов и их способности действовать с высокой интенсивностью. На пресс-конференции в мае он заявил, что улучшение физической подготовки команды является одной из главных задач.

После контрольного матча против Канады тренер также открыто подчеркнул, что одним из главных различий между международным и азиатским футболом является именно интенсивность.

Проблема не только в физической подготовке

Высокая интенсивность не означает, что футболисты просто должны больше бегать. Речь идет об одновременном выполнении нескольких задач:

— начинать прессинг сразу после потери мяча;

— быстро переходить от обороны к атаке;

— принимать решения за короткое время под давлением соперника;

— много двигаться, не теряя позицию;

— сохранять темп игры на протяжении 90 минут.

На чемпионате мира узбекские футболисты в отдельных эпизодах могли на равных бороться с соперниками. Однако с повышением темпа игры количество ошибок увеличивалось, расстояния между линиями возрастали, и соперники эффективно использовали свободные зоны.

После поражения от Португалии Каннаваро не возложил ответственность на футболистов. Напротив, связав счет 0:5 со своими тренерскими решениями, он заявил, что команда должна извлечь уроки из этого опыта.

Что должны изменить эти поражения?

Первый мундиаль Узбекистана с точки зрения результата сложился неудачно. Об этом свидетельствуют сами три поражения и последнее место в группе. Однако турнир также показал, какие аспекты национального футбола пока не соответствуют требованиям международного уровня.

Главный вывод из заявления Каннаваро таков: решить проблему только во время сборов национальной команды невозможно. Футболисты должны постоянно играть в своих клубах на высокой скорости, в условиях сильной конкуренции и большого давления.

Это на следующем этапе требует:

— повышения темпа игры во внутреннем чемпионате;

— усиления системы физической подготовки футболистов;

— развития навыков быстрого принятия решений в юношеском футболе;

— увеличения числа футболистов, выступающих в сильных чемпионатах.

Сборная Узбекистана осуществила мечту о выходе на чемпионат мира, однако сам мундиаль показал новую реальность: попасть на турнир и быть на нем конкурентоспособными — это два разных этапа.

Теперь главный вопрос не в том, на кого возложить ответственность за поражения. Важно, начнутся ли системные изменения в связи с проблемами, о которых заранее говорил Каннаваро, или эти уроки снова будут забыты до следующего крупного турнира?

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