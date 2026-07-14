Эти 9 фактов об акулах станут для вас неожиданностью

·42·Для жизни
Эти 9 фактов об акулах станут для вас неожиданностью

Когда речь заходит об акулах, большинство людей представляют себе лишь опасного и свирепого морского хищника. Однако ученые подчеркивают, что эти существа гораздо сложнее, умнее и интереснее, чем принято считать. Пройдя через миллионы лет эволюции, эти морские обитатели считаются одними из самых древних позвоночных хищников на планете Земля.

Акулы или их древние предки пережили пять крупнейших массовых вымираний в истории Земли, включая знаменитую катастрофу пермско-триасового периода, уничтожившую около 90 процентов живых организмов в океане. Сегодня они встречаются практически во всех регионах океанов и за сотни миллионов лет эволюции приобрели удивительные особенности.

1. Акулы способны различать простые математические расчеты

Согласно исследованиям, акулы — это не просто существа, движимые инстинктами. Они способны различать различные звуки, геометрические фигуры и цвета. В одном из известных экспериментов молодые серо-голубые кошачьи акулы удерживали в памяти информацию о формах и оптических иллюзиях почти в течение года.

Ученые также выяснили, что они способны различать разницу между такими числами, как три и пять, четыре и семь.

2. Некоторые акулы «любят» джазовую музыку

Suv tubida suzayotgan akula va uning atrofidagi nola belgilari.

В исследовании, проведенном с участием австралийских бычьих акул (Port Jackson sharks), их обучали находить пищу с помощью музыки. Когда звучал джаз, они подплывали к нужному месту и получали корм в качестве награды.

Однако при звучании классической музыки они не смогли установить такую же связь. Ученые отмечают, что это свидетельствует о высоких способностях акул к обучению.

3. У некоторых акул есть пупок

Не все акулы откладывают яйца. Некоторые виды, такие как бычьи акулы и акулы-молоты, вынашивают потомство внутри организма. Они питаются через пуповину, и после рождения на брюшной части некоторое время сохраняется след от пупка.

У других видов яйца вылупляются внутри тела матери, и детеныши появляются на свет живыми.

4. Детеныши песчаных тигровых акул поедают друг друга еще до рождения

У песчаных тигровых акул борьба за выживание начинается еще в утробе матери. В двух матках самки развивается несколько эмбрионов.

Самый сильный из них поедает остальных эмбрионов. Этот процесс в научной литературе называется «внутриутробным каннибализмом». Затем выживший эмбрион питается неоплодотворенными яйцами, которые производит мать, и рождается уже довольно крепким.

5. У акул бывают постоянные друзья

Многие считают акул одиночными охотниками. Однако исследования показали, что серые рифовые акулы могут держаться вместе со своими друзьями из одной группы до четырех лет.

Молодые лимонные акулы также живут группами и учатся друг у друга охотиться и избегать опасности. Среди больших белых акул также наблюдались пары, которые вместе преодолевают тысячи километров.

6. Тело акул покрыто мелкими зубчиками

Akulaning terisi va uning mikroskop ostidagi ko‘rinishi qizil strelka bilan ko‘rsatilgan.

Кожа акул состоит не из обычной чешуи, а из мелких зубовидных структур — дентикул.

Эти структуры уменьшают сопротивление воды и помогают плавать быстрее. По этой причине в древней Европе кожу акул использовали для шлифовки музыкальных инструментов и мебели.

7. Акулы могут чувствовать даже сердцебиение человека

Помимо пяти основных органов чувств, присущих человеку, у акул есть дополнительные специальные сенсорные системы.

Они чувствуют вибрации в воде, изменения давления, электрические поля и даже магнитное поле Земли. С помощью специальных рецепторов, расположенных в области головы, они могут определять электрические импульсы, возникающие в результате работы мышц животных поблизости, и даже их сердцебиение.

8. Акулы находят путь в океане с помощью магнитного поля

Специалисты утверждают, что способность акул чувствовать магнитные поля позволяет им не сбиваться с пути при преодолении тысяч километров.

Благодаря этой особенности они сохраняют точное направление даже во время длительных миграций.

9. Акулы древнее деревьев

Oq akula moviy suv ostida baliqlar to‘dasi uzra suzib yuribdi.

Первые ископаемые следы древнейших предков современных акул относятся к периоду 450 миллионов лет назад.

Это примерно на 60 миллионов лет раньше появления деревьев, на 220 миллионов лет раньше динозавров и на 350 миллионов лет раньше колец Сатурна.

Сегодня на Земле существует около 500 видов акул. Ученые продолжают открывать новые виды. По мнению специалистов, самый древний общий предок человека и акул жил около 440 миллионов лет назад, что показывает, насколько тесно переплетена история этих двух видов.

АвстралияПорт-Джексон
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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