Секрет экономии электричества: правильно ли вы пользуетесь кондиционером?

·16·Для жизни
Секрет экономии электричества: правильно ли вы пользуетесь кондиционером?

В жаркие летние дни кондиционер становится самым необходимым бытовым прибором во многих домах. Однако он также является одним из устройств, потребляющих больше всего электроэнергии. Специалисты отмечают, что при правильном использовании кондиционера можно снизить расход электроэнергии на 20–40 процентов. Для этого достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил.

1. Не устанавливайте слишком низкую температуру

Многие устанавливают кондиционер на 16–18 °C, чтобы быстрее охладить комнату. На самом деле этот метод не охлаждает помещение быстрее, а наоборот, заставляет устройство работать дольше и на повышенной мощности.

Согласно рекомендациям энергетиков и производителей кондиционеров, оптимальной температурой в летний сезон считается 24–26 °C. Это не только снижает потребление электроэнергии, но и создает комфортные условия для организма.

2. Используйте режим «Auto»

Если в вашем кондиционере есть режим Auto или Eco (Energy Saving), рекомендуется использовать его. Эти режимы автоматически контролируют температуру в помещении и предотвращают излишнюю нагрузку на компрессор.

В результате расходуется меньше электроэнергии, а срок службы устройства увеличивается.

Konditsioner pultida 24 daraja issiqlik va tejamkor rejim ko‘rsatilgan.

3. Регулярно чистите фильтры

Запыленный фильтр ухудшает циркуляцию воздуха. В результате кондиционер тратит больше энергии, чтобы поддерживать нужную температуру.

Специалисты рекомендуют чистить фильтры каждые 2–4 недели. Если устройство используется постоянно или находится в пыльном районе, делать это стоит еще чаще.

4. Держите двери и окна закрытыми

Если во время работы кондиционера окно или дверь остаются открытыми, холодный воздух выходит наружу. В итоге устройство работает непрерывно, пытаясь поддерживать температуру.

Также закрытие штор или жалюзи в комнатах, куда попадают прямые солнечные лучи, значительно снижает затраты на охлаждение.

Changyutkich yordamida konditsionerning ifloslangan filtri tozalanmoqda.

5. Инверторные кондиционеры экономичнее

Кондиционеры старого типа часто включают и выключают компрессор. Модели с инверторной технологией автоматически регулируют мощность и поддерживают стабильную температуру.

По этой причине инверторные кондиционеры могут потреблять на 20–40 процентов меньше электроэнергии по сравнению с обычными моделями.

Tangan tangalar, yonib turgan lampochka va ustida maysali kassa-to‘ng‘izcha stol ustida turibdi.

Полезно ли постоянно включать и выключать кондиционер?

Многие для экономии электричества часто выключают кондиционер, а затем снова включают его. На самом деле при каждом запуске компрессор работает на повышенной мощности.

Если вы покидаете комнату на короткое время, выключать его не обязательно. Выключать стоит только в том случае, если вы уходите надолго.

Не забывайте о техническом обслуживании

Рекомендуется хотя бы раз в год показывать кондиционер специалисту. Если проверить уровень фреона, состояние теплообменника и внешнего блока, эффективность работы устройства останется высокой.

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Charos
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