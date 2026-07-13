Почему погоня за желаниями утомляет? «Секрет» кроется в другом
Иногда человек считает деньги, успех, отношения или признание главной целью своей жизни. Но на самом деле он часто ищет не сам предмет, а то внутреннее состояние, которое, как он верит, этот предмет принесет: спокойствие, любовь, свободу, безопасность и радость.
Чего мы хотим: результата или ощущения?
Многие люди думают: «Если я буду зарабатывать больше денег, я буду спокоен», «Если у меня будут хорошие отношения, я буду чувствовать себя любимым», «Если я добьюсь успеха, моя ценность возрастет».
Но здесь возникает важный вопрос: действительно ли мы хотим денег, статуса или признания? Или мы хотим того внутреннего состояния, которое, как нам кажется, возникнет благодаря им?
В большинстве случаев глубокое желание человека скрыто не во внешнем результате, а во внутреннем чувстве.
Почему сильная привязанность к желанию утомляет?
Чрезмерная потребность в чем-либо и сильная привязанность к этому вводят человека в состояние внутреннего давления. Он начинает не ждать результата, а зависеть от него.
В этом состоянии каждая задержка превращается в тревогу, каждое препятствие — в отчаяние, а каждая неопределенность — во внутреннее напряжение.
Чем сильнее человек держится за свое желание, тем тяжелее ношей оно может стать.
Поэтому иногда вместо того, чтобы приближаться к своей цели, человек оказывается запертым внутри тревог по поводу этой самой цели. Да, мозг говорит: «Я планирую», но нервная система подает сигнал: «Мы в режиме чрезвычайной ситуации».
Не откладывать спокойствие на потом
Самое интересное начинается здесь: человек может научиться ощущать искомое внутреннее состояние не только после достижения цели, но и прямо сейчас.
Это не значит отказываться от целей. Напротив, это значит двигаться к цели без внутреннего напряжения.
Например:
Внешнее желание
Состояние, которое ищут на самом деле
Деньги
безопасность и свобода
Отношения
любовь и принятие
Успех
ценность и уверенность
Признание
видимость и признание
Новая жизнь
внутренняя легкость
Если человек научится чувствовать эти состояния сейчас, его отношение к жизни начнет меняться.
Когда сопротивление уменьшается, путь открывается
Внутреннее сопротивление часто рождается из убеждения: «Если этого не будет, я не смогу быть счастливым». Эта мысль делает человека зависимым от результата.
Но если человек начинает чувствовать себя более целостным, спокойным и свободным уже сейчас, отношение к результату меняется. Он преследует цель уже не со страхом, а со спокойной силой.
Парадокс в том, что когда чрезмерная потребность в каком-то результате снижается, человек начинает действовать гораздо более четко, легко и стабильно для его достижения.
Отпустить желание — не значит сдаться
Многие понимают «отпустить» как отказ от цели. На самом деле это значит продолжать действовать, не привязываясь к результату.
Есть желание. Есть план. Есть действие. Но нет внутреннего напряжения, чрезмерного страха и зависимости по принципу «хорошо будет, только если случится это».
Это состояние делает человека не слабым, а, наоборот, гораздо более свободным и устойчивым.
Самые большие перемены начинаются изнутри
Деньги, отношения, успех и признание могут занимать важное место в жизни человека. Но прежде чем гнаться за ними, человек должен понять, что именно он хочет чувствовать.
Потому что иногда мы всю жизнь ищем не сам предмет, а то внутреннее спокойствие, которое, как нам кажется, он обещает.
Вопрос в том: какое чувство вы на самом деле ищете за целью, к которой стремитесь сейчас?
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