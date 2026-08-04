Право на добычу золота в Узбекистане подорожало почти втрое

В Узбекистане повысили минимальную стартовую цену на аукционе за право индивидуальной добычи драгоценных металлов. Согласно постановлению Кабинета министров, теперь торги за один гектар земли начинаются со 100 БРВ. В текущем расчёте это составляет 41,2 миллиона сумов. Ранее показатель составлял 35 БРВ, или 14,4 миллиона сумов.

С 1 сентября 2026 года в связи с повышением БРВ до 440 тысяч сумов стартовая цена за один гектар достигнет 44 миллионов сумов.

Кроме того, начальный платёж за право добычи углеводородов, золота и других рудных полезных ископаемых повышен с 0,15% до 0,6% стоимости сырья. Также увеличены цены на геологоразведочные работы.