NASA подтвердила своевременный запуск Крев-13 и отсутствие проблем

·45·Технологии
NASA подтвердила своевременный запуск Крев-13 и отсутствие проблем

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готовится отправить очередную экспедицию к Международной космической станции (МКС). Представители ведомства сообщили, что космическая миссия Крев-13 проходит по плану, без каких-либо серьёзных затруднений, а запуск состоится в установленный срок. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание Иксбт.ком, специалист NASA, курирующая программы на низкой околоземной орбите, Дана Вайгель раскрыла подробности полёта на пресс-конференции в Хьюстоне. По её словам, полёт корабля Crew Dragon Граке к МКС запланирован на середину сентября текущего года, а работы идут в штатном режиме.

Международный экипаж и путешествие в космос

В рамках этой миссии на орбиту планируется отправить представителей нескольких стран. В экипаж Крев-13 вошли космонавт Roscosmos Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Специалисты отмечают, что полёт представителей разных стран на одном космическом корабле является ярким примером международного сотрудничества. Бесперебойный ход подготовки также служит важным фактором обеспечения безопасности и стабильности.

Приглашение российских специалистов

Кроме того, руководитель программы NASA по МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что представители Roscosmos официально приглашены на этот полёт корабля Crew Dragon. По его объяснению, такие приглашения являются обычной практикой взаимодействия между космическими агентствами.

В то же время Монтальбано добавил, что возможность участия российских руководителей в этом мероприятии может быть ограничена, поскольку в сентябре планируется запуск грузового корабля «Прогресс» с космодрома Байконур. Несмотря на это, рабочие контакты между сторонами продолжаются своевременно.

NASACrew-13МКСCrew DragonКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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