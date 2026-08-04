Видео с гигантским «гриль-колесом» привело к закрытию ресторана

Широко распространившееся в социальных сетях видео с гигантским «куриным колесом» стало причиной начала санитарной проверки ресторана в Омане. Видео, на котором запечатлено приготовление необычного блюда, за короткое время набрало миллионы просмотров и вызвало у пользователей обеспокоенность по поводу безопасности продуктов питания.

После этого специалисты провели проверку в ресторане, взяли образцы приготовленных блюд и направили их на лабораторный анализ. Согласно предварительным результатам, проверенное куриное мясо оказалось недостаточно прожаренным, а в нём были обнаружены следы крови.

После проверки ресторан временно закрыли за несоблюдение санитарных требований и норм безопасности пищевых продуктов. Представители ведомств заявили, что работа заведения не будет разрешена до устранения выявленных нарушений.

Этот случай показал, что видео, начавшееся с необычного способа приготовления блюда, помимо шумихи в интернете, привело к официальной проверке деятельности ресторана.