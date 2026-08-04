В счет задолженности за электроэнергию арестован трансформатор

В районном отделе Бюро принудительного исполнения Sharof Rashidov были осуществлены меры принудительного исполнения по исполнительному документу о взыскании имеющейся задолженности за электроэнергию. В ходе исполнительного производства должнику — фермерскому хозяйству «Yu.X.» — были предоставлены установленные законодательством сроки и возможности для добровольного погашения задолженности, однако долг в установленном порядке оплачен не был.

После этого государственным исполнителем было изучено имущество должника, и трансформатор, используемый для электроснабжения и находящийся в распоряжении фермерского хозяйства, был арестован. Данное исполнительное действие было осуществлено в соответствии с требованиями законодательства в целях обеспечения взыскания задолженности и безусловного исполнения требований судебного документа.

Бюро принудительного исполнения напоминает, что своевременное исполнение требований судебных и других исполнительных документов является законной обязанностью каждого должника.