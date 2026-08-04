Спор из-за скота перерос в кровавое столкновение: трактор направили на людей
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В турецкой провинции Малатья между двумя семьями произошёл конфликт из-за выпаса скота. Ссора, начавшаяся с устной перепалки, за короткое время переросла в массовую драку. Стороны набросились друг на друга с камнями и палками.
В разгар конфликта один из участников направил трактор в сторону людей. На кадрах видно, как двое мужчин в последние секунды успели отбежать в сторону и избежали попадания под трактор.
Во время инцидента тяжёлые травмы получил сельский охранник, упавший с трактора. Его на машине скорой помощи доставили в больницу.
Правоохранительные органы начали расследование произошедшего в Малатье. Ожидается, что действия участников конфликта и водителя трактора получат правовую оценку.
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