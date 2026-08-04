Спор из-за скота перерос в кровавое столкновение: трактор направили на людей

В турецкой провинции Малатья между двумя семьями произошёл конфликт из-за выпаса скота. Ссора, начавшаяся с устной перепалки, за короткое время переросла в массовую драку. Стороны набросились друг на друга с камнями и палками.

В разгар конфликта один из участников направил трактор в сторону людей. На кадрах видно, как двое мужчин в последние секунды успели отбежать в сторону и избежали попадания под трактор.

Во время инцидента тяжёлые травмы получил сельский охранник, упавший с трактора. Его на машине скорой помощи доставили в больницу.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего в Малатье. Ожидается, что действия участников конфликта и водителя трактора получат правовую оценку.