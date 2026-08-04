Ханси Флик рассказал о состоянии игроков Барселоны после победы на чемпионате мира

·45·Спорт
Ханси Флик рассказал о состоянии игроков Барселоны после победы на чемпионате мира

После исторической победы сборной Испании на чемпионате мира Барселоны главный тренер Ханси Флик рассказал о растущем статусе игроков клуба и сохранении атмосферы в раздевалке. Как сообщает Goal.com, немецкий специалист сталкивается с определёнными трудностями, стараясь сохранить командное единство, однако позитивно воспринимает сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, сборная Испании обыграла Аргентину в финале со счётом 1:0 и завоевала титул чемпиона мира. Главным героем матча стал Ферран Торрес записавший своё имя в историю испанского футбола благодаря решающему голу на 106-й минуте. Благодаря этой победе сборная Испании завоевала второй в своей истории главный трофей чемпионата мира.

Чемпионы мира и планы тренера

В составе победившей команды выступали как минимум семь представителей каталонского клуба. Такие молодые таланты, как Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Ольмо и Ламин Ямаль, начнут сезон в статусе чемпионов мира. По мнению специалистов, существует риск, что игроки решат, будто уже достигли пика карьеры, однако Ханси Флик далёк от подобных мыслей.

На пресс-конференции в Сент-Джордж-Парке Ханси Флик отметил возросшую уверенность игроков. «Чемпионы никогда не останавливаются. Они умеют выигрывать трофеи, и это очень важно. Эта победа должна придать им ещё больше уверенности», — заявил главный тренер. Он подчеркнул, что добиться больших результатов в нынешнем сезоне можно только благодаря упорной ежедневной работе игроков.

Проблемы состава и трансферы

Тем не менее предсезонная подготовка проходит с определёнными трудностями. Окончание контракта Роберта Левандовского и его уход из команды привели к образованию вакантного места на позиции центрального нападающего. Тот факт, что эта проблема пока не решена полностью, беспокоит тренерский штаб. Кроме того, интерес «Пари Сен-Жермен» к Феррану Торресу также немного усложняет ситуацию.

Хотя травма Френки де Йонга создала проблему в полузащите, Ханси Флик сохраняет спокойствие. Вместо спешки на трансферном рынке он сосредоточен на развитии имеющегося состава и адаптации возвращающихся игроков к команде. Ожидается, что руководство клуба, в частности Деку, предпримет необходимые шаги.

БарселонаХанси ФликИспанияФерран ТорресЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов