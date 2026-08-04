Ханси Флик рассказал о состоянии игроков Барселоны после победы на чемпионате мира

После исторической победы сборной Испании на чемпионате мира Барселоны главный тренер Ханси Флик рассказал о растущем статусе игроков клуба и сохранении атмосферы в раздевалке. Как сообщает Goal.com, немецкий специалист сталкивается с определёнными трудностями, стараясь сохранить командное единство, однако позитивно воспринимает сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, сборная Испании обыграла Аргентину в финале со счётом 1:0 и завоевала титул чемпиона мира. Главным героем матча стал Ферран Торрес записавший своё имя в историю испанского футбола благодаря решающему голу на 106-й минуте. Благодаря этой победе сборная Испании завоевала второй в своей истории главный трофей чемпионата мира.

Чемпионы мира и планы тренера

В составе победившей команды выступали как минимум семь представителей каталонского клуба. Такие молодые таланты, как Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Ольмо и Ламин Ямаль, начнут сезон в статусе чемпионов мира. По мнению специалистов, существует риск, что игроки решат, будто уже достигли пика карьеры, однако Ханси Флик далёк от подобных мыслей.

На пресс-конференции в Сент-Джордж-Парке Ханси Флик отметил возросшую уверенность игроков. «Чемпионы никогда не останавливаются. Они умеют выигрывать трофеи, и это очень важно. Эта победа должна придать им ещё больше уверенности», — заявил главный тренер. Он подчеркнул, что добиться больших результатов в нынешнем сезоне можно только благодаря упорной ежедневной работе игроков.

Проблемы состава и трансферы

Тем не менее предсезонная подготовка проходит с определёнными трудностями. Окончание контракта Роберта Левандовского и его уход из команды привели к образованию вакантного места на позиции центрального нападающего. Тот факт, что эта проблема пока не решена полностью, беспокоит тренерский штаб. Кроме того, интерес «Пари Сен-Жермен» к Феррану Торресу также немного усложняет ситуацию.

Хотя травма Френки де Йонга создала проблему в полузащите, Ханси Флик сохраняет спокойствие. Вместо спешки на трансферном рынке он сосредоточен на развитии имеющегося состава и адаптации возвращающихся игроков к команде. Ожидается, что руководство клуба, в частности Деку, предпримет необходимые шаги.