Какие автомобили чаще всего производят в Узбекистане?

В Узбекистане в январе–июне 2026 года было произведено 235 794 легковых автомобиля различных марок, сообщило Государственное статистическое агентство.

Согласно данным Национального комитета по статистике, этот показатель на 26,8 тысячи единиц больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В разрезе марок больше всего было произведено автомобилей Cobalt. За полгода было выпущено 82 951 единица этой модели.

На втором месте находится Damas. В январе–июне было произведено 42 663 автомобиля Damas. Показатель по Tracker составил 23 249 единиц, а по Onix — 18 715 единиц.

Было произведено 15 184 автомобиля KIA и 13 405 автомобилей моделей BYD. Кроме того, было выпущено 5 061 автомобиль Haval и 4 384 автомобиля Chery.

Также было отмечено производство 600 автомобилей марки Chevrolet Damas Move. Кроме того, было произведено 29 582 специальных легковых автомобиля.