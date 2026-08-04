NASA запечатлела на снимке Марса загадочного «шагающего человека»?

·13.8K·Мир
NASA запечатлела на снимке Марса загадочного «шагающего человека»?

Фотография, сделанная на поверхности Марса марсоходом Спирит в 2007 году, вновь оказалась в центре внимания интернет-пользователей. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, этот снимок быстро распространился в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения. Об этом сообщило издание Даилй Маил.

Как стало известно, на панорамной фотографии на фоне каменистого и напоминающего пустыню марсианского ландшафта вдали виден загадочный силуэт, похожий на человека. Если внимательно присмотреться к объекту, он напоминает человека, вытянувшего руки в стороны и поднявшего ногу во время движения. Именно это изображение стало причиной начала различных споров и обсуждений в социальных сетях.

По мнению некоторых пользователей, объект на снимке — не обычный камень. Они предполагают, что это может быть статуя, относящаяся к древней марсианской цивилизации, искусственное сооружение или один из следов существовавшей ранее жизни. Поэтому фотография за короткое время привлекла внимание миллионов людей.

Однако большинство учёных и специалистов подходят к этому явлению с научной точки зрения. По их словам, оно объясняется психологическим феноменом, называемым эффектом парейдолии. При этом человеческий мозг склонен видеть знакомые лица, животных или человеческие образы в совершенно случайных формах — таких как облака, камни, горные породы или тени.

По словам специалистов, подобные визуальные иллюзии уже неоднократно встречались на фотографиях, сделанных на поверхности Марса. В связи с этим Планетарное общество также прокомментировало этот снимок, подчеркнув, что объект, выглядящий как «человек», на самом деле является обычным скальным образованием, возникшим из-за падения солнечных лучей под определённым углом.

Несмотря на это, фотография ещё больше усилила споры в интернете. Некоторые пользователи уверены, что на снимке действительно запечатлены человек, древняя статуя или следы цивилизации, существовавшей на Марсе. Другие утверждают, что это всего лишь природная форма камня, которую человеческий мозг воспринимает как знакомый образ.

NASA не изменило свою официальную позицию. Агентство неоднократно заявляло, что надёжных научных доказательств существования жизни на Марсе в прошлом пока нет. Кроме того, специалисты подчёркивают, что подобные фотографии не являются доказательством существования внеземной цивилизации, а при их научном анализе важны осторожность и основанный на фактах подход.

Таким образом, одна фотография, сделанная в 2007 году, продолжает вызывать интерес даже спустя почти двадцать лет. Это ещё раз показало, что любые необычные изображения Марса вызывают у людей большой интерес и порождают различные предположения.

НАСАМарсСпиритDaily MailПланетарное общество
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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