В Бахмале примиряют семьи

Разъяснительные и профилактические беседы, проведённые по исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов, находившимся в производстве Бахмальского районного отдела Бюро принудительного исполнения, дали положительный результат.

В результате общения государственных исполнителей с должниками и взыскателями, а также правовых и духовно-нравственных разъяснений о святости семьи, интересах детей и ответственности родителей две семьи примирились и приняли решение восстановить семейные отношения.

В связи с этим указанные исполнительные производства были завершены в установленном порядке.

Бюро принудительного исполнения уделяет особое внимание не только обеспечению исполнения судебных документов, но и практической работе, направленной на сохранение семей, защиту интересов несовершеннолетних детей и укрепление семейных ценностей. Ведь каждая примирившаяся семья — достойный вклад в счастье детей и стабильность общества.