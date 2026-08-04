Халл Сити включился в борьбу за Манора Соломона

Клуб «Халл Сити», недавно получивший путёвку в английскую Премьер-лигу, включился в борьбу за нападающего «Тоттенхэма» Манора Соломона. По информации издания Те и Папер, среди главных претендентов на футболиста также находится «Вест Хэм Юнайтед», а его трансферная стоимость оценивается примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Goal.com сообщает .

Ожидается, что первые предложения по 27-летнему израильскому вингеру составят от 10 до 20 миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что до закрытия трансферного окна сделка наберёт обороты, а переговоры активизируются уже в ближайшие дни.

Перемены в составе «Тоттенхэма» и судьба Соломона

Манор Соломон присоединился к «Тоттенхэму» в 2023 году на правах свободного агента из «Фулхэма», однако провёл за лондонский клуб всего пять официальных матчей. За карьеру он также успел выступить на правах аренды за «Лидс Юнайтед», «Вильярреал» и «Фиорентину».

Хотя на предсезонных сборах Соломон получил возможность проявить себя под руководством Роберто Де Дзерби, он не входит в планы главного тренера на будущее. В прошлом году при Томасе Франке также появлялась надежда на то, что футболист останется в команде, однако ситуация не изменилась.

Крупные трансферы и чистка состава

По данным Те и Папер, «Тоттенхэм» планирует продать как минимум трёх футболистов до закрытия трансферного окна. В прошлом сезоне клуб занял 17-е место в Премьер-лиге и лишь чудом избежал вылета, поэтому теперь намерен кардинально обновить состав.

Клуб пересмотрел зарплатную структуру, чтобы привлечь таких футболистов, как Сандро Тонали, Матеус Фернандес и Ян Пауль ван Хекке, а также подписать на правах свободных агентов Маркоса Сенеси, Энди Робертсона и Мартина Дубравку. Кроме того, капитан команды Кристиан Ромеро может перейти в «Интер» или «Атлетико Мадрид».