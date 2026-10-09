Удивительный секрет меда: сколько труда пчел уходит на одну ложку меда?

·28·Для жизни
Удивительный секрет меда: сколько труда пчел уходит на одну ложку меда?

За одной чайной ложкой меда стоит гораздо больший труд пчел, чем многие себе представляют. Этот натуральный продукт, занимающий почетное место на нашем столе благодаря своей сладости, создается в результате непрерывных усилий сотен и даже тысяч пчел.

По данным специалистов, нектара, который собирают примерно 8–12 рабочих пчел за всю свою жизнь, может хватить на приготовление одной чайной ложки меда. Для этого пчелы садятся на различные цветы, собирают с них нектар и приносят его в улей.

А для производства примерно 450 граммов меда пчелам приходится посетить около 2 миллионов цветов и пролететь почти 88 тысяч километров. Это расстояние эквивалентно более чем двукратному облету вокруг земного шара.

Однако значение пчел не ограничивается только производством меда. Они также играют важную роль в опылении растений, обеспечении урожайности сельскохозяйственных культур и поддержании биологического баланса в природе.

Именно поэтому к одной ложке меда можно относиться не просто как к сладости, а как к результату сложных природных процессов и неустанного труда пчел.

медпчелысельское хозяйствобиологический баланс
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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