Стоит ли запрещать мессенджер Telegram в Узбекистане?

16 ноября 2026 года Иордания и Ирак приняли радикальное решение о блокировке мессенджера Telegram. Эта новость подняла в Узбекистане важный вопрос: нужно ли и в нашей стране запретить Telegram для борьбы с мошенничеством, которое угрожает деньгам, личным данным и безопасности граждан?

Вопрос возник не на пустом месте. По данным Центрального банка Узбекистана, за первые девять месяцев 2026 года мошенники в 2 808 случаях получили доступ к Telegram-аккаунтам граждан. Материальный ущерб от этих инцидентов составил 21,9 миллиарда сумов.

Однако означают ли эти цифры, что мессенджер нужно полностью запретить? Или решение проблемы кроется в другом?

Сколько людей стали жертвами мошенников через Telegram?

Киберпреступность и интернет-мошенничество становятся серьезной проблемой в Узбекистане. Особенно часто встречаются случаи взлома Telegram-аккаунтов, фальшивые конкурсы по голосованию, просьбы о деньгах от имени знакомых, а также обман граждан через подозрительные ссылки и вредоносные файлы.

Центральный банк проанализировал обращения, поступившие на платформу «Cardblock» Министерства внутренних дел в период с 1 января по 1 октября 2026 года.

Результаты примечательны:

Вид мошенничества Зафиксированные случаи Нанесенный ущерб Взлом Telegram-аккаунтов 2 808 21,9 млрд сумов Установка вредоносных файлов 18 830 79,3 млрд сумов Доверие инструкциям по телефону 611 27,7 млрд сумов Фальшивые трейдинговые платформы 1 044 15,1 млрд сумов Обман под предлогом приумножения денег 1 086 14 млрд сумов Предоплата за интернет-покупки 3 571 10,5 млрд сумов

В целом, материальный ущерб, нанесенный гражданам по проанализированным обращениям, достиг 278,3 миллиарда сумов. В результате оперативных мер удалось заблокировать 113,1 миллиарда сумов.

Здесь важно понимать разницу: не все 278,3 миллиарда сумов относятся к мошенничеству через Telegram. Ущерб по 2 808 отдельно зафиксированным случаям, связанным со взломом Telegram-аккаунтов, составил 21,9 миллиарда сумов.

Тем не менее, этот показатель сам по себе указывает на необходимость серьезного подхода к вопросу цифровой безопасности.

Почему Иордания и Ирак запретили Telegram?

16 ноября 2026 года правительство Иордании объявило о блокировке Telegram на территории страны. Власти объяснили решение необходимостью укрепления цифровой безопасности, предотвращения киберпреступлений, угроз и вымогательства, а также борьбы с распространением экстремистских материалов.

Ирак в тот же день также объявил об ограничениях в работе мессенджера. Комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям страны обвинила администрацию Telegram в несоблюдении требований местного законодательства и непринятии необходимых мер по устранению незаконного контента.

Иракские власти сообщили, что компании был дан 30-дневный срок для приведения своей деятельности в соответствие с законодательными требованиями.

Решение в Иордании было принято на фоне усиленных мер безопасности после кровавого нападения на церковь на юге страны. Однако официального подтверждения того, что нападение было организовано именно через Telegram, нет.

Таким образом, решения двух стран основаны не на одной и той же причине, а на различных ситуациях, связанных с национальной безопасностью, незаконным контентом и ответственностью платформ.

Должен ли Узбекистан поступить так же?

Аргументы сторонников полного запрета Telegram также понятны. По их мнению, если через платформу обманывают людей, крадут деньги, распространяют личные данные и используют ее для преступной деятельности, государство должно принять жесткие меры для предотвращения такой угрозы.

Основные доводы такого подхода следующие:

Финансовая безопасность граждан. Мошенники присваивают средства людей через фальшивые конкурсы, инвестиционные предложения и просьбы о деньгах от имени знакомых.

Защита личных данных. При захвате аккаунтов под угрозой оказываются личная переписка, номера телефонов и другая информация.

Борьба с незаконным контентом. Через некоторые каналы и группы могут распространяться мошенничество, вымогательство, угрозы и вредоносные материалы.

Ответственность платформы. Важно сотрудничество администрации мессенджера в выявлении и блокировке аккаунтов и каналов, нарушающих права пользователей.

Однако противники запрета также имеют серьезные аргументы.

Решит ли проблему закрытие Telegram?

В Узбекистане Telegram выполняет гораздо более широкие функции, чем просто обмен сообщениями. Через него распространяются новости, отправляются учебные материалы, предприниматели общаются с клиентами, малый бизнес принимает заказы, различные организации налаживают связь с аудиторией.

Поэтому полная блокировка мессенджера может повлиять на повседневную жизнь миллионов пользователей.

Кроме того, Telegram — не единственный источник мошенничества. В самой статистике Центрального банка отдельно зафиксированы случаи, связанные с вредоносными файлами, телефонными звонками, фальшивыми торговыми платформами и интернет-покупками.

Даже если Telegram будет запрещен, преступники могут продолжить свою деятельность через другие мессенджеры, социальные сети, телефонные звонки или поддельные веб-сайты.

Блокировка технически также не устраняет все риски. Некоторые пользователи будут пытаться обойти ограничения с помощью таких инструментов, как VPN. Это не означает, что корень мошенничества будет уничтожен.

Самое главное, нельзя ставить на одну доску преступника и обычного пользователя. Необходимо учитывать права и интересы миллионов людей, законно использующих платформу.

Какие меры могут быть эффективнее запрета?

Вместо полного закрытия Telegram более эффективным подходом может стать усиление конкретных и целенаправленных мер против мошенничества.

1. Оперативная блокировка мошеннических аккаунтов и каналов

Необходимо наладить механизм оперативного взаимодействия между правоохранительными органами, специалистами по кибербезопасности и администрацией Telegram. Процесс проверки и ограничения аккаунтов, связанных с мошенничеством, не должен затягиваться.

2. Усиление защиты банковских и платежных систем

Мошенники часто используют банковские карты и электронные платежи для получения денег жертвы. Поэтому важно совершенствовать механизмы выявления подозрительных операций, оперативной остановки опасных транзакций и возврата средств.

3. Повышение цифровой грамотности населения

Необходимо разъяснять гражданам, какие мошеннические схемы скрываются за фальшивыми конкурсами, подозрительными ссылками, вредоносными APK-файлами и обещаниями приумножить деньги.

4. Популяризация защиты Telegram-аккаунтов

Включение двухэтапной проверки, непередача кодов доступа никому, отказ от открытия незнакомых ссылок и скачивания подозрительных файлов должны стать простым правилом для каждого пользователя.

5. Установление четкой ответственности для платформ

Мессенджеры должны иметь четкие требования по защите пользователей в рамках закона, рассмотрению обращений по материалам, связанным с преступной деятельностью, и сотрудничеству с уполномоченными органами.

Что должен знать каждый пользователь для защиты от мошенников?

Центральный банк рекомендует гражданам соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности:

Не устанавливайте неизвестные APK-файлы, пришедшие через Telegram или другие мессенджеры.

Никому не передавайте данные банковских карт и коды подтверждения, пришедшие по SMS.

Включите двухэтапную проверку в Telegram.

Не верьте предложениям, обещающим быстрое и легкое приумножение денег.

Перед покупкой через интернет проверяйте надежность продавца.

Если вы заметили, что в ваш аккаунт зашел посторонний, немедленно проверьте его настройки безопасности.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в свой банк или платежную организацию, а также в правоохранительные органы.

Главный вопрос: нужно ли запрещать Telegram?

Решения Иордании и Ирака показывают, что каждое государство имеет право оценивать деятельность цифровых платформ с точки зрения национальной безопасности и законодательства. Но мера, примененная в одной стране, не всегда автоматически является правильным решением для другого государства.

Бесспорно, мошенничество, совершаемое через Telegram в Узбекистане, является серьезной проблемой. Ущерб в 21,9 миллиарда сумов и тысячи захваченных аккаунтов показывают, что в этом направлении необходимы серьезные меры.

По-вашему, решение проблемы заключается только в закрытии мессенджера? Или важно также выявление мошенников, создание препятствий для их денежных переводов, защита жертв, повышение цифровой грамотности и усиление ответственности платформ?

Возможно, самый правильный путь для Узбекистана — это не полный запрет Telegram. Возможно, нужно решительно, адресно и эффективно бороться с преступлениями, совершаемыми через платформу.

Общество нужно защищать от мошенников, но в этом процессе должны быть сохранены возможности законных пользователей получать информацию, общаться и заниматься предпринимательством. Возможно, для этого стоит создать собственный национальный мессенджер Узбекистана.

Как вы считаете, какие еще жесткие меры необходимо принять для защиты граждан от подобных кибермошенников? Оставьте свое мнение в комментариях!