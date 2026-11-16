Опасные ловушки мошенников в Telegram: 6 распространенных схем, на которые попадаются граждане
В последние годы в Узбекистане резко возросло количество киберпреступлений и случаев мошенничества, совершаемых через мессенджер Telegram. Граждане чаще всего попадают в ловушки, связанные с кражей личных аккаунтов, выводом средств с банковских карт, а также фальшивыми торговыми и кредитными схемами. По данным Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел, в результате незаконной деятельности лишь крупных преступных групп сотням наших соотечественников был нанесен материальный ущерб на миллиарды сумов.
Самые распространенные и опасные мошеннические схемы
Правоохранительные органы и отраслевые эксперты твердо констатируют, что граждан в нашей стране чаще всего обманывают следующими способами:
Фальшивые ссылки на конкурсы и голосования: Мошенники рассылают специальные фишинговые ссылки с просьбой проголосовать в конкурсах «Лучший отец», «Лучшая мать» или различных детсадовских и школьных состязаниях. Пользователь, перешедший по ссылке и введший код подтверждения Telegram, полностью теряет доступ к своему аккаунту, от имени которого затем рассылаются сообщения с просьбой одолжить денег всем знакомым.
Опустошение карт через вредоносные .apk-программы: Преступники распространяют через группы и личные переписки зараженные вирусами .apk-файлы (например, под видом приглашения на свадьбу или новой фотографии). Установлено, что с помощью этого опасного метода с банковских карт 133 граждан было похищено около 3 миллиардов сумов.
Обналичивание микрозаймов и кредитных лимитов: Мошенники через Telegram-боты и каналы обещают быстрое обналичивание кредитов с очень низким процентом или лимитов микрофинансовых организаций, присвоив таким образом более 1 миллиарда сумов у около 600 граждан.
«Конфискованные товары» и фальшивые магазины: Группы, создающие поддельные каналы от имени Государственного таможенного комитета или крупных торговых складов и обещающие продажу телефонов и бытовой техники по низким ценам, обманули 60 граждан на 117 миллионов сумов.
Сообщения от имени государственных служб и руководителей: Мошенники создают фейковые профили от имени портала My.gov.uz или руководителей министерств и хокимиятов, и под пугающими предлогами, такими как «ваш аккаунт заблокирован» или «правоохранительные органы интересуются вами», получают доступ к личным данным.
Обещания вернуть потерянные деньги: Появились отдельные группы, которые повторно нацеливаются на людей, уже пострадавших от мошенников; они предлагают услугу «гарантированного взыскания украденных денег» и снова выманивают средства у жертв.
Вид мошенничества
Размер ущерба или масштаб
Основной способ обмана
Вредоносные .apk-файлы
133 гражданина, ~3 млрд сумов
Вирусные приложения под видом приглашения на свадьбу или фото
Обналичивание микрозаймов
Около 600 граждан, >1 млрд сумов
Обещание обналичить кредиты с низким процентом и лимиты
Фальшивые онлайн-магазины
60 граждан, 117 млн сумов
Предлог дешевой продажи таможенных и складских товаров
Ссылки на голосование
Сотни аккаунтов
Фальшивые ссылки для участия в конкурсах и сбора голосов
Что делать, если вы стали жертвой или возникли подозрения?
Если вы или ваши близкие попали в ловушку мошенников через Telegram, рекомендуется не терять времени и немедленно принять следующие меры защиты:
Немедленная блокировка банковской карты: Если вы передали данные карты, специальные коды или SMS-коды, немедленно заблокируйте карту через мобильное приложение банка или колл-центр.
Удаление чужих сеансов: В настройках Telegram зайдите в раздел «Устройства» (Devices), немедленно завершите все подозрительные и незнакомые активные сеансы и установите двухэтапную аутентификацию (2FA).
Обращение в официальные органы: Сохраните (сделайте скриншоты) всю переписку, чеки о переводах и ссылку на профиль мошенника, затем обратитесь с официальным заявлением по короткому номеру 102 или в Центр кибербезопасности МВД.
Как вы считаете, какие еще решительные меры необходимо принять для защиты граждан от подобных кибермошенников? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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