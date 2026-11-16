Опасные ловушки мошенников в Telegram: 6 распространенных схем, на которые попадаются граждане

В последние годы в Узбекистане резко возросло количество киберпреступлений и случаев мошенничества, совершаемых через мессенджер Telegram. Граждане чаще всего попадают в ловушки, связанные с кражей личных аккаунтов, выводом средств с банковских карт, а также фальшивыми торговыми и кредитными схемами. По данным Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел, в результате незаконной деятельности лишь крупных преступных групп сотням наших соотечественников был нанесен материальный ущерб на миллиарды сумов.

Самые распространенные и опасные мошеннические схемы

Правоохранительные органы и отраслевые эксперты твердо констатируют, что граждан в нашей стране чаще всего обманывают следующими способами: