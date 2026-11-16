Лига наций: Казахстан упустил победу на последних минутах

Лига наций УЕФА продолжает радовать болельщиков матчами заключительного тура группового этапа. Сборная Казахстана, выступающая в 3-й группе Лиги К, принимала на своем поле Словакию и упустила победу. Встреча завершилась неожиданной драмой и голом на последних секундах.

Драматичная ничья в матче Казахстан — Словакия

В первом тайме казахстанцы действовали активно и открыли счет на 29-й минуте благодаря голу Ислама Чеснокова. В начале второй половины встречи нападающий словаков Роберт Боженик восстановил равновесие, однако на 65-й минуте Ян Вороговский вновь вывел Казахстан вперед.

Тем не менее, на пятой добавленной к основному времени минуте — на 90+5-й минуте — Адриан Капралик забил гол, спасши Словакию от поражения. Таким образом, матч завершился вничью со счетом 2:2. В результате Словакия с 12 очками заняла первое место в группе и получила прямую путевку в Лигу Б. Казахстан с 3 очками остался на последнем месте в группе.

Групповые матчи и результаты Показатели и детали Казахстан — Словакия 2:2 (Голы: Чесноков, 29, Вороговский, 65 — Боженик, 56, Капралик, 90+5) Фарерские острова — Молдова 1:0 (Гол: Самуэльсен, 24) Результат Словакии 1-е место с 12 очками и путевка в Лигу Б Результат Казахстана Последнее место с 3 очками

Фарерские острова в плей-офф

Во втором матче группы Фарерские острова принимали дома Молдову. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Эдвином Самуэльсеном на 24-й минуте. После этой победы Фарерские острова довели количество своих очков до 8, заняли 2-е место в группе и получили право участвовать в стадии плей-офф за выход в Лигу Б. Молдова с 7 очками осталась на 3-й строчке.

Как вы считаете, в чем главная причина таких результатов сборной Казахстана в Лиге наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!