Мать Роналду обрадовалась поражению Португалии: «Моего сына не уважали!»

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Мать Роналду обрадовалась поражению Португалии: «Моего сына не уважали!»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Долореш Авейру, мать Криштиану Роналду, заявила, что обрадовалась поражению Португалии от Дании со счетом 1:4, так как сыну не оказали достаточного уважения в национальной команде.
  • Она раскритиковала проведение церемонии чествования футболиста без участия Роналду.
  • Она также подчеркнула, что уход сына из сборной произошел из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

Мать Криштиану Роналду, Долореш Авейру, нарушила молчание по поводу конфликта в сборной Португалии. Она не только выразила огорчение из-за ухода сына из национальной команды, но и не скрыла, что обрадовалась поражению португальцев от Дании со счетом 1:4. По мнению Авейру, Роналду не оказали должного уважения, а церемония в его честь не должна была проводиться без участия самого футболиста.

Это заявление подлило масла в огонь скандальных событий в португальском футболе. Особое внимание болельщиков привлекла критика Долореш в адрес игроков сборной и её резкий ответ по поводу отношений с главным тренером Жорже Жезушем.

«Его обманули»: что сказала Долореш Авейру?

Долореш Авейру пообщалась с журналистами 16 ноября на мероприятии в клубе «Спортинг», посвященном её сыну. Её спросили об уходе Криштиану Роналду из сборной и поражении в матче против Дании.

«Конечно, он расстроен. Его обманули. Я тоже расстроена. А поражение от Дании было заслуженным. Честно говоря, я этому рада», — сказала мать футболиста.

Эти слова Долореш прозвучали особенно резко, так как речь идет не только о поражении сборной, но и об отношении к процессу прощания с одной из величайших звезд португальского футбола.

По её мнению, церемония, организованная для признания заслуг Роналду, должна была проводиться в присутствии самого игрока.

«Церемония чествования должна была пройти не тогда, когда его не было, а в его присутствии. Мы достойно встретим его здесь, в “Спортинге”. В этом клубе его ценят. А в национальной сборной ему не оказали уважения, даже его товарищи по команде», — заявила Долореш.

Как почтили Роналду в матче против Дании?

14 ноября сборная Португалии принимала Данию в рамках Лиги наций в городе Брага. Это был первый матч после того, как Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Болельщики показали, что не забыли легендарного футболиста. На стадионе был поднят баннер с надписью «Спасибо, капитан!». А на седьмой минуте матча на трибунах скандировали имя Роналду.

Игроки сборной Португалии также приняли участие в символической акции уважения, связанной с седьмым номером их бывшего капитана. Однако результат на поле оказался не таким, как ожидали фанаты.

Дания обыграла гостей со счетом 4:1. Это был не только первый матч Португалии без Роналду, но и одно из самых тяжелых поражений на своем поле.

Таким образом, мероприятие, посвященное легенде футбола, завершилось для болельщиков болезненным результатом.

Почему Роналду ушел из сборной?

41-летний Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии 5 ноября 2026 года. Его путь в национальной команде длился 23 года.

Это решение было принято на фоне разногласий с Жорже Жезушем. Ранее футболист был недоволен тем, что остался в запасе на матч против Норвегии, после чего покинул расположение сборной. Вслед за этими событиями он сообщил о прощании с национальной командой.

Роналду провел в составе сборной Португалии 234 матча и забил 146 голов. Он является самым результативным футболистом в истории страны. Также он сыграл важную роль в победе на чемпионате Европы 2016 года и в Лиге наций в 2019 и 2025 годах.

По этой причине его уход из сборной был воспринят не просто как завершение карьеры игрока, а как конец целой эпохи.

Как Жорже Жезуш ответил на слова Долореш?

Резкие заявления Долореш Авейру дошли и до главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша.

Журналисты попросили его прокомментировать слова матери Роналду. Тренер постарался не обострять ситуацию.

«Мне теперь нужно отвечать и матери Криштиану Роналду? Она женщина, которую я уважаю. Что еще может сказать мать? Мать — это мать, тут ничего не поделаешь. Я понимаю её слова», — сказал Жорже Жезуш.

Этот ответ показал, что тренер не хочет вступать в открытую полемику с Долореш. Однако конфликт вокруг Роналду по-прежнему остается в центре обсуждений в португальском футболе.

«Спортинг» хочет оказать Роналду особое почтение

По словам Долореш Авейру, настоящая церемония чествования её сына будет организована в клубе «Спортинг». Она считает, что именно этот клуб дал старт футбольному пути Роналду и по достоинству ценит его заслуги.

Роналду воспитывался в академии «Спортинга» и сделал свои первые шаги в большом футболе именно в этой команде. В дальнейшем он выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», став одной из самых известных звезд мирового футбола.

Из заявления Долореш видно, что она не удовлетворена тем, как завершилась карьера её сына в национальной сборной. Для неё самый болезненный момент — не само поражение, а отсутствие должного уважения к Роналду.

Португальские болельщики реагируют на эту ситуацию по-разному. С одной стороны, есть желание выразить благодарность футбольной легенде, защищавшей честь страны на протяжении 23 лет, с другой — в жизни сборной начинается пост-роналдувская эра.

Одно ясно точно: карьера Криштиану Роналду в национальной сборной завершена, но споры вокруг его ухода, похоже, будут продолжаться еще долго.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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