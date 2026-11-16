Мать Роналду обрадовалась поражению Португалии: «Моего сына не уважали!»

Мать Криштиану Роналду, Долореш Авейру, нарушила молчание по поводу конфликта в сборной Португалии. Она не только выразила огорчение из-за ухода сына из национальной команды, но и не скрыла, что обрадовалась поражению португальцев от Дании со счетом 1:4. По мнению Авейру, Роналду не оказали должного уважения, а церемония в его честь не должна была проводиться без участия самого футболиста.

Это заявление подлило масла в огонь скандальных событий в португальском футболе. Особое внимание болельщиков привлекла критика Долореш в адрес игроков сборной и её резкий ответ по поводу отношений с главным тренером Жорже Жезушем.

«Его обманули»: что сказала Долореш Авейру?

Долореш Авейру пообщалась с журналистами 16 ноября на мероприятии в клубе «Спортинг», посвященном её сыну. Её спросили об уходе Криштиану Роналду из сборной и поражении в матче против Дании.

«Конечно, он расстроен. Его обманули. Я тоже расстроена. А поражение от Дании было заслуженным. Честно говоря, я этому рада», — сказала мать футболиста.

Эти слова Долореш прозвучали особенно резко, так как речь идет не только о поражении сборной, но и об отношении к процессу прощания с одной из величайших звезд португальского футбола.

По её мнению, церемония, организованная для признания заслуг Роналду, должна была проводиться в присутствии самого игрока.

«Церемония чествования должна была пройти не тогда, когда его не было, а в его присутствии. Мы достойно встретим его здесь, в “Спортинге”. В этом клубе его ценят. А в национальной сборной ему не оказали уважения, даже его товарищи по команде», — заявила Долореш.