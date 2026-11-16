Узбекистан У-20 одержал крупную победу над Венесуэлой

Молодежная сборная Узбекистана У-20 под руководством Джамолиддина Рахматуллаева провела второй контрольный матч против сверстников из Венесуэлы. Встреча, прошедшая в Национальном футбольном центре в Ташкенте, завершилась полным преимуществом наших представителей и забитыми мячами в ворота соперника. На этот раз наши лидеры не оставили оппоненту никаких шансов.

Уверенный реванш и хет-трик во втором матче

Напомним, что первая встреча команд в Ташкенте завершилась бескомпромиссной и боевой ничьей со счетом 2:2. В этот раз подопечные Джамолиддина Рахматуллаева сделали правильные выводы из своих ошибок и продемонстрировали атакующий футбол.

Героем встречи стал Камрон Юсупов, который трижды поразил ворота соперника, записав на свой счет хет-трик (15-я, 45-я и 53-я минуты). Кроме того, Кувонч Абраев на 28-й минуте успешно реализовал пенальти, сделав счет уверенным, а вышедший на замену Бехруз Купайсинов на 70-й минуте забил пятый гол нашей команды. Молодежная сборная Венесуэлы ответила лишь голами Куэльяра (7-я) и Уилчеса (67-я). В конце встречи Улугбек Маратов получил красную карточку и покинул поле.