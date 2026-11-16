Узбекистан У-20 одержал крупную победу над Венесуэлой

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Узбекистан У-20 одержал крупную победу над Венесуэлой
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  • Молодежная сборная Узбекистана У-20 под руководством Джамолиддина Рахматуллаева одержала победу над сверстниками из Венесуэлы со счетом 5:2 во втором контрольном матче в Национальном футбольном центре в Ташкенте.
  • Героем встречи стал Камрон Юсупов, который забил три гола и оформил хет-трик.
  • Также свои имена на табло записали Кувонч Абраев и Бехруз Купайсинов.

Молодежная сборная Узбекистана У-20 под руководством Джамолиддина Рахматуллаева провела второй контрольный матч против сверстников из Венесуэлы. Встреча, прошедшая в Национальном футбольном центре в Ташкенте, завершилась полным преимуществом наших представителей и забитыми мячами в ворота соперника. На этот раз наши лидеры не оставили оппоненту никаких шансов.

Уверенный реванш и хет-трик во втором матче

Напомним, что первая встреча команд в Ташкенте завершилась бескомпромиссной и боевой ничьей со счетом 2:2. В этот раз подопечные Джамолиддина Рахматуллаева сделали правильные выводы из своих ошибок и продемонстрировали атакующий футбол.

Героем встречи стал Камрон Юсупов, который трижды поразил ворота соперника, записав на свой счет хет-трик (15-я, 45-я и 53-я минуты). Кроме того, Кувонч Абраев на 28-й минуте успешно реализовал пенальти, сделав счет уверенным, а вышедший на замену Бехруз Купайсинов на 70-й минуте забил пятый гол нашей команды. Молодежная сборная Венесуэлы ответила лишь голами Куэльяра (7-я) и Уилчеса (67-я). В конце встречи Улугбек Маратов получил красную карточку и покинул поле.

Детали матча

Показатели и авторы голов

Название встречи

Товарищеский матч (вторая игра)

Счет

Узбекистан У-20 — Венесуэла У-20 — 5:2

Место

Национальный футбольный центр, Ташкент

Авторы голов

Камрон Юсупов (15, 45, 53), Кувонч Абраев (28, пен), Бехруз Купайсинов (70)

Удаление

Улугбек Маратов (78, Узбекистан У-20)

Основной состав и возможности резерва

Тренерский штаб в этой игре широко протестировал возможности молодых футболистов. Основной состав сборной Узбекистана У-20 выглядел следующим образом: Нематуллох Рустамжонов, Шорахим Шорахмедов, Кувонч Абраев, Тохир Ашурбоев, Абубакир Шукуруллаев, Нурмухаммад Абдуганиев, Бехруз Абдусатторов, Абдувосит Солиев, Мухаммадали Дильшодбеков, Асилбек Абдурасулов и Камрон Юсупов.

Также на поле выходили игроки со скамейки запасных: Юсупхонов, Мусохонов, Эрманов, Махмуджонов, Купайсинов, Нажмиддинов, Омонкелдиев, Ашурбоев, Шукуруллаев, Баходирхонов, Сайдалиев, Юсупов, Маратов, Куванишбаев и Тулаганов, что позволило тренерам детально изучить резервные возможности команды.

Как вы считаете, сможет ли сборная Узбекистана У-20 под руководством Джамолиддина Рахматуллаева показать такие же высокие результаты на будущих официальных международных турнирах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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