Kraken стал официальным партнером чемпионата мира по футболу ФИФА 2026

Криптовалютная биржа Kraken выбрана в качестве официального спонсора чемпионата мира по футболу ФИФА 2026. В рамках этого партнерства компания получит возможность продемонстрировать свой бренд на одном из крупнейших спортивных мероприятий мира. Согласно заявлению, опубликованному во вторник, соглашение включает специальные акции и продуктовые предложения для болельщиков во время турнира. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Ожидается, что чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории ФИФА. Количество команд-участниц увеличится до 48, а всего будет сыграно 104 матча в 16 городах США, Мексики и Канады. По прогнозам ФИФА, турнир, который продлится семь недель, привлечет более 6 миллиардов зрителей по всему миру.

Это соглашение включает бренд Kraken в число давних партнеров ФИФА, таких как Адидас, Кока-Кола, Visa и Хюндаи-Киа. Кроме того, оно дополнительно расширяет портфель спонсорства биржи в спортивной сфере. В настоящее время Kraken сотрудничает с такими командами, как «Тоттенхэм», «Атлетико Мадрид», «РБ Лейпциг» и Виллиамс Ракинг.

Активность криптоиндустрии в спортивном маркетинге несколько снизилась после кризиса ФТКс в 2022 году. Однако в последнее время крупные компании, такие как Coinbase и Crypto.com, снова возвращаются на большую сцену. В то же время рынки прогнозов, такие как Polymarket, расширяют свое влияние, подписывая контракты с лигами, включая UFC и MLS.