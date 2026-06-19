Объявлены курсы валют на 22 июня

·3·Экономика
Объявлены курсы валют на 22 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 27,11 сума и составил 12 058,45 сума.

• Евро подешевел на 51,62 сума и составил 13 818,98 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,48 сума и составил 164,04 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 43,13 сума и составил 15 959,36 сума.
• Японская иена подешевела на 0,39 сума и составила 74,77 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 93,44 сума и составил 14 964,57 сума.
• Китайский юань подешевел на 4,4 сума и составил 1 781,34 сума.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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