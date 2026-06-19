Объявлены курсы валют на 22 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 27,11 сума и составил 12 058,45 сума.

• Евро подешевел на 51,62 сума и составил 13 818,98 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,48 сума и составил 164,04 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 43,13 сума и составил 15 959,36 сума.

• Японская иена подешевела на 0,39 сума и составила 74,77 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 93,44 сума и составил 14 964,57 сума.

• Китайский юань подешевел на 4,4 сума и составил 1 781,34 сума.