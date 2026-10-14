Сбор за таможенное оформление заказов из-за рубежа снизится на 20 процентов

В Узбекистане с 1 ноября сбор за таможенное оформление международных курьерских отправлений будет сокращен на 20 процентов. Это предусмотрено постановлением Президента.

Согласно документу, также определен ряд целей по повышению транзитного потенциала страны и развитию сферы логистики. В частности, к 2030 году планируется довести объем транзитных грузов, перевозимых через территорию Узбекистана, до 18,5 миллиона тонн, а экспорт логистических услуг — до 3,5 миллиарда долларов.

Кроме того, предусмотрено двукратное увеличение пропускной способности пограничных пунктов. А количество международных сухопутных портов увеличится с нынешних 24 до 30.

В постановлении также предусмотрены меры поддержки логистических центров. Центры, отвечающие установленным требованиям, до 2040 года освобождаются от земельного налога и налога на имущество.

Новые меры направлены на развитие международных грузоперевозок, расширение экспорта логистических услуг и укрепление транспортно-транзитного потенциала страны.