Объявлены курсы валют на 3 ноября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 81,81 сума и составил 11 941,65 сума.
• Евро подешевел на 78,46 сума и составил 13 383,01 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,79 сума и составил 147,65 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 128,96 сума и составил 16 017,34 сума.
• Японская иена подешевела на 0,98 сума и составила 75,61 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 97,93 сума и составил 14 555,89 сума.
• Китайский юань подешевел на 11,16 сума и составил 1 796,17 сума.
Комментарии 0
…