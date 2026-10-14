В Узбекистане обнаружена редкая летучая мышь, которую не фиксировали 55 лет

·0·Узбекистан
В Узбекистане обнаружена редкая летучая мышь, которую не фиксировали 55 лет

В Узбекистане обнаружили редкий вид летучей мыши, который не фиксировался в дикой природе более полувека. Ученые Института зоологии совместно с зарубежными специалистами зафиксировали туркменского ушана (Plecotus turkmenicus) в национальном природном парке «Южный Устюрт».

Данный вид считается одним из самых редких летучих мышей в Центральной Азии. Сведения о нем долгое время ограничивались в основном наблюдениями, проведенными до 1970 года, и образцами, хранящимися в музеях.

Повторное обнаружение редкого вида имеет важное значение для изучения и охраны биоразнообразия на территории Узбекистана. Такие находки помогают получить новые данные о животных, обитающих в малоизученных районах, и сохранить среду их обитания.

То, что специалисты снова встретили эту летучую мышь в дикой природе, является одним из примечательных новостей в изучении фауны страны.

Plecotus turkmenicusЮжный УстюртИнститут зоологии Узбекистана
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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