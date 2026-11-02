Новая цена на пропан: сколько будет стоить сжиженный газ с 15 ноября?

Правительство Узбекистана приняло два важных решения, направленных на внедрение рыночных принципов в топливно-энергетическую систему и социальную поддержку населения. В соответствии с ними, официально утверждена цена на сжиженный газ (пропан) для населения, значительно увеличен базовый норматив потребления электроэнергии для домохозяйств, не имеющих доступа к природному газу, а также внедрен механизм ежемесячной компенсации для нуждающихся семей.

Принятыми документами установлены четкие критерии цен и тарифов, необходимых для отопительных и бытовых нужд населения.

Сколько будет стоить сжиженный газ и услуги по его доставке?

С 15 ноября 2026 года по всей республике вводится следующий порядок цен на пропан:

Розничная цена пропана: Розничная цена за 1 килограмм сжиженного газа, реализуемого населению, установлена в размере 5 000 сумов с учетом НДС;

Ограничение стоимости доставки: Указано, что предельный размер стоимости услуги ООО «LPG-Trade» по доставке бытовых газовых баллонов в дома населения не должен превышать 1 300 сумов за 1 килограмм с учетом НДС.

Базовый норматив по электроэнергии увеличен до 350 кВт·ч

Для граждан, проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют сети природного газа или возможности их бесперебойного снабжения ограничены, предоставлена отдельная льгота:

Повышение норматива: С 1 ноября 2026 года ежемесячный базовый норматив потребления электроэнергии для потребителей в районах без газоснабжения увеличен с действующих 200 кВт·ч до 350 кВт·ч ;

Облегчение в отопительный сезон: Данная мера служит защите бюджета семей, учитывая, что в зимний период основная нагрузка по приготовлению пищи и отоплению помещений ложится на электрические сети.

Государственная компенсация до 60 тысяч сумов для нуждающихся семей

Решением создана система частичного покрытия расходов на газ для слоев населения, включенных в «социальный реестр» и нуждающихся в помощи: