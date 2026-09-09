Новая железная стена в Прибалтике: Латвия запрещает автобусное сообщение с Россией и Беларусью

·53·Мир
Новая железная стена в Прибалтике: Латвия запрещает автобусное сообщение с Россией и Беларусью

В Прибалтийском регионе накануне принятия очередного жесткого геополитического решения по ограничению пограничного и транспортного сообщения. Правительство Латвии выступило с инициативой с 1 января 2027 года полностью прекратить регулярное автобусное сообщение в направлении России и Беларуси, а также транзитные пассажирские перевозки через территорию страны. Соответствующие изменения в законодательство были разработаны Министерством сообщения страны и официально переданы на рассмотрение правительства. Вслед за этим жестким ограничением будет прекращена и деятельность единственного крупного международного перевозчика, работавшего в регионе на протяжении многих лет. Какие именно виды транспорта затронет запрет, какими обходными путями пассажиры смогут добраться до пункта назначения и какова ситуация в соседних государствах? В конце статьи мы сообщим главную интригу — официальное заключение латвийского министерства, сохраняющиеся обходные коридоры и все подробности относительно полных сроков ограничений.

Регулярные рейсы будут остановлены, а лицензия Эколинес аннулирована

Новые поправки, подготовленные Министерством сообщения Латвии, устанавливают серьезные ограничения на движение транспорта:

  • Строгий запрет с 1 января 2027 года: Полностью запрещаются все регулярные и нерегулярные автобусные перевозки из страны в сторону России и Беларуси;

  • Закрытие транзитных маршрутов: Ограничение коснется не только прямых рейсов из Латвии, но и всех международных маршрутов, осуществляющих транзит через территорию страны;

  • Судьба последнего регулярного маршрута: В настоящее время между Латвией и Россией действует только один официальный регулярный автобусный маршрут. Данные ежедневные рейсы под брендом Эколинес выполняет компания Норма-А;

  • Лицензия не будет продлена: Официальное разрешение, выданное данной компании, действует до 9 января 2027 года, и официальная Рига твердо намерена не продлевать его срок.

«После запрета на нерегулярные автобусные перевозки остановка регулярных рейсов является логичным шагом на пути укрепления приграничной безопасности и санкционной политики в регионе», — комментируют в прибалтийских аналитических кругах.

Ограничение на нерегулярные рейсы продлевается еще на год

Латвия начала стратегию поэтапного закрытия транспортных границ ранее:

  • Ограничения, начавшиеся с 2025 года: Нерегулярные (заказные) автобусные перевозки в направлении России и Беларуси изначально были ограничены с 1 ноября 2025 года;

  • Дополнительный 12-месячный срок: Хотя это временное ограничение было рассчитано до 31 октября 2026 года, официальное правительство решило продлить его срок еще на 12 месяцев — до осени 2027 года.

Сохраняющиеся «лазейки» для пассажиров

Самый важный вопрос, который интересует многих путешественников и пассажиров — действительно ли эти вводимые Латвией ограничения смогут полностью остановить пересечение границ людьми? Самый важный вывод заключается в том, что, по официальной оценке Министерства сообщения Латвии, отмена регулярных автобусных рейсов не сможет полностью остановить поток. Пассажиры по-прежнему смогут продолжать движение через территории Эстонии и Литвы с помощью различных видов транспорта и пересадок. Кроме того, поскольку правила запрета на крупные автобусы не распространяются на небольшие микроавтобусы, ожидается, что этот рынок перейдет к мелким перевозчикам. Для сравнения: по данным Администрации транспортной безопасности Литвы, в настоящее время между Литвой и Россией, а также Беларусью действует ровно 29 разрешений на регулярное автобусное сообщение с учетом транзита.

Как вы думаете, как полное прекращение автобусного сообщения стран Прибалтики с Россией и Беларусью повлияет на свободу передвижения простых граждан? Будут ли транспортные ограничения в будущем столь же жестко поддержаны Литвой и Эстонией? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной новостью международного транспорта с близкими и знакомыми, планирующими поездки!

ЛатвияТранспорт чекловлариРоссияБеларусьСанкцияларТранзитАвтобуслар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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