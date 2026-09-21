Казахстан и Туркменистан начали борьбу за транзитные пути: каково влияние этого на Узбекистан?
В Центральноазиатском регионе развернулась бескомпромиссная геоэкономическая конкуренция за глобальные торговые потоки и транзитные доходы между двумя ключевыми прикаспийскими государствами — Казахстаном и Туркменистаном. Согласно информации, распространенной аналитическим Telegram-каналом «Компромат Центральная Азия», Ашхабад начал активные действия по перехвату морского трафика на Каспии у Астаны. Если эти планы впервые проявились в июле во время визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Баку, то теперь Китай наладил отправку тестовых грузов по южной ветке Среднего коридора (ТМТМ), проходящей через Узбекистан и Туркменистан вплоть до Азербайджана.
Данное направление стало серьезной альтернативой ветке Казахстана «Курык» — «Махачкала», сокращая время доставки ровно на 1 день. Кроме того, официальный представитель МИД Туркменистана Ровшен Аннабердыев выдвигает инициативу по усилению контроля над всем Транскаспийским коридором путем открытия международного логистического центра под эгидой ООН. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Сеулом нанес сокрушительный ответный удар конкуренту, предложив коридоры Ляньюньган и TRIPP в обход порта Туркменбаши.
И кто же победит в этой транзитной войне на Каспии, чью сторону примут стратегия Global Gateway США и Европы, и какую огромную стратегическую выгоду получит Узбекистан от южной ветки?
«Новый маршрут из Китая, рычаг ООН и демарш Токаева в Сеуле»: Детали конкуренции
Наиболее важные точки и факты логистической борьбы в регионе:
Южная ветка, экономящая 1 день: Китай тестирует маршрут, выходящий через Узбекистан и Туркменистан в Азербайджан; он доказал свою скорость по сравнению с дорогой через порт Казахстана;
Центр под флагом ООН: Ашхабад планирует превратиться в главного оператора между Европой и Азией путем передачи Транскаспийского коридора под управление логистического центра под эгидой ООН;
Союзники Ашхабада: Данные инициативы Туркменистана в ООН поддерживаются Россией, Азербайджаном, Турцией, Китаем, странами Центральной Азии, а также Южной Кореей;
Альтернативный удар Токаева: Президент Казахстана предложил корейским партнерам базу Ляньюньган в Китае в обход порта Туркменбаши и коридор TRIPP через Кавказ;
Столкновение морских портов: В вопросе сотрудничества с крупным южнокорейским портом Пусан Казахстан активно продвигает собственные порты на Каспии, а Туркменистан — мощности международного морского порта Туркменбаши.
Каспийские транзитные коридоры: Сравнение позиций Казахстана и Туркменистана
Анализ логистических возможностей и предложений двух стран:
Критерии и параметры
Казахстанское направление (Северный коридор)
Туркменское направление (Южный коридор)
Основная географическая ветка
Ляньюньган — Казахстан (Актау/Курык) — Кавказ
Китай — Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан
Скорость доставки
Традиционный базовый срок
Время доставки короче на 1 день
Инфраструктура портов
Порты Курык и Актау
Международный политический рычаг
ЕС (Global Gateway), США, порты Южной Кореи
Механизмы ООН, Турция, Азербайджан, Россия, Китай
Управленческая амбиция
Национальные железные дороги и независимый контроль портов
План создания международного центра под эгидой ООН
Выгода для Узбекистана
Прямой выход на северный транзит
Резкий рост транзитных доходов через территорию Узбекистана
Геоэкономическая экспертиза: Что дает Каспийский транзит Узбекистану?
Выводы международных транспортных аналитиков и экспертов по логистике:
Значение южной ветки для Ташкента: Проход китайских грузов в Азербайджан через Узбекистан и Туркменистан увеличит транзитный поток по железным дорогам нашей страны и принесет миллионы долларов чистой прибыли в год;
Прекращение монополии Казахстана: Казахстан, долгие годы являвшийся абсолютным лидером в грузоперевозках по Центральной Азии, теперь будет вынужден снижать тарифы для удержания грузоотправителей;
Вероятность и барьеры контроля ООН: План Ашхабада по привлечению ООН может создать излишнюю бюрократию для Евросоюза и США, поэтому западные инвесторы с большей долей вероятности предпочтут правила открытого рынка;
Центральная Азия превращается в логистический хаб: Здоровая конкуренция между двумя государствами приведет к модернизации инфраструктуры региона и увеличению альтернативных путей в торговле Китай — Европа.
Эта борьба за каспийский транзит, начавшаяся между Казахстаном и Туркменистаном, превращает страны Центральной Азии в важнейший узел на мировой логистической карте.
По вашему мнению, что удобнее для китайских грузов — южный путь через Узбекистан и Туркменистан, который быстрее на 1 день, или действующие порты Казахстана? Как Узбекистан должен усилить транзитную инициативу в этой конкуренции? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях, а также делитесь самой горячей геоэкономической новостью о региональной логистике со всеми своими коллегами и экономистами!
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