Казахстан и Туркменистан начали борьбу за транзитные пути: каково влияние этого на Узбекистан?

В Центральноазиатском регионе развернулась бескомпромиссная геоэкономическая конкуренция за глобальные торговые потоки и транзитные доходы между двумя ключевыми прикаспийскими государствами — Казахстаном и Туркменистаном. Согласно информации, распространенной аналитическим Telegram-каналом «Компромат Центральная Азия», Ашхабад начал активные действия по перехвату морского трафика на Каспии у Астаны. Если эти планы впервые проявились в июле во время визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Баку, то теперь Китай наладил отправку тестовых грузов по южной ветке Среднего коридора (ТМТМ), проходящей через Узбекистан и Туркменистан вплоть до Азербайджана.

Данное направление стало серьезной альтернативой ветке Казахстана «Курык» — «Махачкала», сокращая время доставки ровно на 1 день. Кроме того, официальный представитель МИД Туркменистана Ровшен Аннабердыев выдвигает инициативу по усилению контроля над всем Транскаспийским коридором путем открытия международного логистического центра под эгидой ООН. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Сеулом нанес сокрушительный ответный удар конкуренту, предложив коридоры Ляньюньган и TRIPP в обход порта Туркменбаши.

И кто же победит в этой транзитной войне на Каспии, чью сторону примут стратегия Global Gateway США и Европы, и какую огромную стратегическую выгоду получит Узбекистан от южной ветки?

«Новый маршрут из Китая, рычаг ООН и демарш Токаева в Сеуле»: Детали конкуренции

Наиболее важные точки и факты логистической борьбы в регионе:

Южная ветка, экономящая 1 день: Китай тестирует маршрут, выходящий через Узбекистан и Туркменистан в Азербайджан; он доказал свою скорость по сравнению с дорогой через порт Казахстана;

Центр под флагом ООН: Ашхабад планирует превратиться в главного оператора между Европой и Азией путем передачи Транскаспийского коридора под управление логистического центра под эгидой ООН;

Союзники Ашхабада: Данные инициативы Туркменистана в ООН поддерживаются Россией, Азербайджаном, Турцией, Китаем, странами Центральной Азии, а также Южной Кореей;

Альтернативный удар Токаева: Президент Казахстана предложил корейским партнерам базу Ляньюньган в Китае в обход порта Туркменбаши и коридор TRIPP через Кавказ;

Столкновение морских портов: В вопросе сотрудничества с крупным южнокорейским портом Пусан Казахстан активно продвигает собственные порты на Каспии, а Туркменистан — мощности международного морского порта Туркменбаши.

Каспийские транзитные коридоры: Сравнение позиций Казахстана и Туркменистана

Анализ логистических возможностей и предложений двух стран:

Критерии и параметры Казахстанское направление (Северный коридор) Туркменское направление (Южный коридор) Основная географическая ветка Ляньюньган — Казахстан (Актау/Курык) — Кавказ Китай — Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан Скорость доставки Традиционный базовый срок Время доставки короче на 1 день Инфраструктура портов Порты Курык и Актау Международный морской порт Туркменбаши Международный политический рычаг ЕС (Global Gateway), США, порты Южной Кореи Механизмы ООН, Турция, Азербайджан, Россия, Китай Управленческая амбиция Национальные железные дороги и независимый контроль портов План создания международного центра под эгидой ООН Выгода для Узбекистана Прямой выход на северный транзит Резкий рост транзитных доходов через территорию Узбекистана

Геоэкономическая экспертиза: Что дает Каспийский транзит Узбекистану?

Выводы международных транспортных аналитиков и экспертов по логистике:

Значение южной ветки для Ташкента: Проход китайских грузов в Азербайджан через Узбекистан и Туркменистан увеличит транзитный поток по железным дорогам нашей страны и принесет миллионы долларов чистой прибыли в год;

Прекращение монополии Казахстана: Казахстан, долгие годы являвшийся абсолютным лидером в грузоперевозках по Центральной Азии, теперь будет вынужден снижать тарифы для удержания грузоотправителей;

Вероятность и барьеры контроля ООН: План Ашхабада по привлечению ООН может создать излишнюю бюрократию для Евросоюза и США, поэтому западные инвесторы с большей долей вероятности предпочтут правила открытого рынка;

Центральная Азия превращается в логистический хаб: Здоровая конкуренция между двумя государствами приведет к модернизации инфраструктуры региона и увеличению альтернативных путей в торговле Китай — Европа.

Эта борьба за каспийский транзит, начавшаяся между Казахстаном и Туркменистаном, превращает страны Центральной Азии в важнейший узел на мировой логистической карте.

По вашему мнению, что удобнее для китайских грузов — южный путь через Узбекистан и Туркменистан, который быстрее на 1 день, или действующие порты Казахстана? Как Узбекистан должен усилить транзитную инициативу в этой конкуренции? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях, а также делитесь самой горячей геоэкономической новостью о региональной логистике со всеми своими коллегами и экономистами!