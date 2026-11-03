Объявлены курсы валют на 4 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 29,94 сума и составил 11 911,71 сума.

• Евро подешевел на 63,34 сума и составил 13 319,67 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,16 сума и составил 146,49 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 42,55 сума и составил 15 974,79 сума.

• Японская иена подешевела на 0,34 сума и составила 75,27 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 18,78 сума и составил 14 537,11 сума.

• Китайский юань подешевел на 10,95 сума и составил 1 785,22 сума.