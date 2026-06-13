Хосила Рахимова дала важный совет женщинам

В ходе интервью певице Хосиле Рахимовой задали вопрос: «Что самое главное в жизни для женщины? Что бы вы посоветовали женщинам, чтобы они нашли свое место?»

Она без колебаний ответила: «Самое главное — женщина должна любить себя. Нужно научиться принимать каждое событие как благо и быть благодарной. А все остальное решится в свое время и на своем месте».

Во время беседы ее также спросили: «Видно, что вы сильная женщина, что заставляет вас всегда двигаться вперед?» Певица искренне ответила и на этот вопрос: «Я такая по натуре. Отец дал мне такое воспитание — всегда учил твердо стоять на ногах».

Эти мысли Хосилы Рахимовой привлекли внимание в социальных сетях и стали мотивацией для многих женщин.