Инеос представила военный прототип Гренадиер, который заменит легендарный Land Rover

Компания Инеос Аутомотиве продемонстрировала проект новой военной техники, призванной заменить традиционные внедорожники Land Rover, которые выходят из эксплуатации в британской армии после 70 лет службы. Прототип Гренадиер МРЛВ (Мулти-Роле Лигхт Вехикле), созданный в сотрудничестве с двумя специалистами по военной технике, должен стать многофункциональной и выносливой платформой для вооруженных сил. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, в своем материале.

Новый автомобиль базируется на популярной модели Гренадиер 4кс4 бренда Инеос, которая уже успела зарекомендовать себя прочностью в экстремальных условиях. По данным издания Autocar, проект МРЛВ может быть выпущен как минимум в девяти модификациях. Это превратит его в универсальное средство для различных военных задач, таких как разведка, патрулирование и логистика.

Технические возможности и инновационный подход

Прототип Гренадиер МРЛВ близок к пикапу Куартермастер и оснащен специальной модульной платформой. С помощью этой платформы заднюю часть автомобиля можно отсоединить и установить в отдельной точке. Предполагается, что эта система будет служить для установки вооружения или в качестве площадки для запуска дронов. Рамное шасси автомобиля и пневматическая подвеска с регулируемой высотой предназначены для выдерживания тяжелых военных нагрузок.

В рамках проекта компания Инеос сотрудничает с такими предприятиями военной инженерии, как СМТ Дефенке и НМС УК. Технически автомобиль оснащен современным дизельным двигателем и трансмиссией BMW. Эта комбинация обеспечивает высокую мощность и надежность, необходимые для военных операций.

Стратегическое значение и планы производства

Как отметил коммерческий директор Инеос Аутомотиве Майк Уиттингтон, основным преимуществом данного проекта является то, что он находится под полным британским контролем. Местная цепочка поставок и процесс сборки гарантируют стратегическую независимость системы обороны страны. Министерство обороны Великобритании в настоящее время использует около 7800 автомобилей Land Rover и Пинзгауер, однако к 2030 году планирует заменить их на 3000 новых технологичных автомобилей.

Учитывая высокий спрос на внедорожники и на рынке Узбекистана, успех таких брендов, как Инеос, в военной сфере положительно скажется и на репутации их гражданских моделей. В настоящее время автомобили Инеос производятся на заводе Амба во Франции. Подписание контракта с британской армией позволит компании резко увеличить экспортный потенциал.

Хотя на данный момент проект находится на стадии прототипа, его модульная структура и использование агрегатов BMW высоко оцениваются специалистами. В будущем вполне вероятно создание бронированных вариантов данной модели.