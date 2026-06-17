Инеос представила военный прототип Гренадиер, который заменит легендарный Land Rover

·27·Авто
Инеос представила военный прототип Гренадиер, который заменит легендарный Land Rover

Компания Инеос Аутомотиве продемонстрировала проект новой военной техники, призванной заменить традиционные внедорожники Land Rover, которые выходят из эксплуатации в британской армии после 70 лет службы. Прототип Гренадиер МРЛВ (Мулти-Роле Лигхт Вехикле), созданный в сотрудничестве с двумя специалистами по военной технике, должен стать многофункциональной и выносливой платформой для вооруженных сил. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, в своем материале.

Новый автомобиль базируется на популярной модели Гренадиер 4кс4 бренда Инеос, которая уже успела зарекомендовать себя прочностью в экстремальных условиях. По данным издания Autocar, проект МРЛВ может быть выпущен как минимум в девяти модификациях. Это превратит его в универсальное средство для различных военных задач, таких как разведка, патрулирование и логистика.

Технические возможности и инновационный подход

Прототип Гренадиер МРЛВ близок к пикапу Куартермастер и оснащен специальной модульной платформой. С помощью этой платформы заднюю часть автомобиля можно отсоединить и установить в отдельной точке. Предполагается, что эта система будет служить для установки вооружения или в качестве площадки для запуска дронов. Рамное шасси автомобиля и пневматическая подвеска с регулируемой высотой предназначены для выдерживания тяжелых военных нагрузок.

В рамках проекта компания Инеос сотрудничает с такими предприятиями военной инженерии, как СМТ Дефенке и НМС УК. Технически автомобиль оснащен современным дизельным двигателем и трансмиссией BMW. Эта комбинация обеспечивает высокую мощность и надежность, необходимые для военных операций.

Стратегическое значение и планы производства

Как отметил коммерческий директор Инеос Аутомотиве Майк Уиттингтон, основным преимуществом данного проекта является то, что он находится под полным британским контролем. Местная цепочка поставок и процесс сборки гарантируют стратегическую независимость системы обороны страны. Министерство обороны Великобритании в настоящее время использует около 7800 автомобилей Land Rover и Пинзгауер, однако к 2030 году планирует заменить их на 3000 новых технологичных автомобилей.

Учитывая высокий спрос на внедорожники и на рынке Узбекистана, успех таких брендов, как Инеос, в военной сфере положительно скажется и на репутации их гражданских моделей. В настоящее время автомобили Инеос производятся на заводе Амба во Франции. Подписание контракта с британской армией позволит компании резко увеличить экспортный потенциал.

Хотя на данный момент проект находится на стадии прототипа, его модульная структура и использование агрегатов BMW высоко оцениваются специалистами. В будущем вполне вероятно создание бронированных вариантов данной модели.

IneosGrenadierLand RoverВоенная ТехникаBMW
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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