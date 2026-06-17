Эрлинг Холанд оформил дубль: Норвегия разгромила Ирак на ЧМ и успешно стартовала в турнире

Сборная Норвегии триумфально вернулась на сцену чемпионата мира после 28-летнего перерыва. В матче, прошедшем в Бостоне, скандинавы одержали уверенную победу над Ираком со счетом 4:1. Главным героем встречи, как и ожидалось, стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Его два гола в первом тайме сыграли решающую роль в успехе команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первые минуты матча выдались для Норвегии довольно нервными. Перерыв длиной более четверти века дал о себе знать. Однако ближе к 30-й минуте Эрлинг Холанд точным ударом с фланга отправил мяч в сетку ворот, сумев успокоить партнеров по команде. Этот гол позволил норвежцам взять игру под свой контроль.

Сборная Ирака не пожелала сдаваться и уже через десять минут сравняла счет. Айман Хуссейн мощным ударом поразил ворота, подарив азиатам надежду. Однако равновесие продлилось недолго. Непрерывный натиск Эрлинга Холанда принес плоды: воспользовавшись ошибкой защитника и вратаря соперника, форвард забил свой второй гол, вновь выведя Норвегию вперед.

Доминирование во втором тайме и итоговый результат

После перерыва Норвегия полностью взяла игру под контроль. По сообщению Goal.com, Лео Остигард, вышедший на замену во втором тайме, увеличил преимущество за десять минут до конца встречи. Эрлинг Холанд имел возможность оформить хет-трик, но не смог реализовать момент. Тем не менее, благодаря его активности защитник Ирака забил автогол, и итоговый счет стал 4:1.

Эта победа была крайне важна для Норвегии, так как команда выступает в одной из самых сложных групп турнира — так называемой «группе смерти». Наличие такой звезды, как Эрлинг Холанд, делает команду одним из «темных фаворитов» этого чемпионата. Ирак же, несмотря на поражение, доказал, что способен оказать достойное сопротивление в первом тайме.

Для футбольных болельщиков этот матч вновь подтвердил уровень Эрлинга Холанда на мировых турнирах. Нападающий, демонстрирующий высокую результативность в составе «Манчестер Сити», теперь ведет сборную Норвегии к долгожданным победам. Следующие туры внесут больше ясности в ситуацию в группе.