Porsche представила специальную модель 911 GT3 к 75-летию деятельности в Великобритании

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Porsche представила специальную модель 911 GT3 к 75-летию деятельности в Великобритании

Немецкий бренд Porsche представил эксклюзивную модель 911 GT3 в честь 75-летия основания своего подразделения в Великобритании. Эта специальная версия, получившая название Эарлс Курт 51 Эдитион, была разработана подразделением Сондервунш, что демонстрирует огромные возможности компании по индивидуализации автомобилей согласно пожеланиям клиентов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Новая модель создана по вдохновению моделями Porsche 356, которые впервые были представлены на автосалоне Эарлс Курт в Лондоне в 1951 году и вышли на британский рынок. Именно поэтому за основу данного проекта была взята версия Touring модели 911 GT3, которая отличается отсутствием антикрыла и более классическим обликом. Всего планируется выпустить ограниченную серию из 51 экземпляра.

Экстерьер и ретро-стиль

Кузов автомобиля окрашен в уникальный цвет Эарлс Курт Грин металлик, который был специально разработан в рамках программы Паинт то Сампле Plus. Дверные ручки, зеркала и полосы на капоте выполнены в серебристом цвете. Колесные диски также сочетают в себе серебристые и зеленые элементы, имея размер 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

В интерьере также чувствуется особая роскошь и ретро-стиль. Дверные панели и приборная панель обтянуты зеленой кожей Палдао грин, а сиденья выполнены из сочетания ткани и кожи в цвете Чалк Беиге. Центральная часть спортивных сидений изготовлена из специального вельвета, характерного для подразделения Сондервунш, а спинки сидений украшены зеленой кожей и деревянными вставками.

Технические характеристики и традиции Сондервунш

Технически автомобиль остался без изменений. Эарлс Курт 51 Эдитион оснащен 4,0-литровым 6-цилиндровым атмосферным двигателем, который развивает мощность 503 л.с. и крутящий момент 450 Нм. По желанию покупатели могут выбрать либо 7-ступенчатую автоматическую коробку передач ПДК, либо 6-ступенчатую механику.

Подразделение Сондервунш (в переводе с немецкого — «особое желание») было создано в 1970-х годах, а в 2021 году его деятельность вышла на новый уровень. Это подразделение не только модифицирует новые автомобили по требованию клиента, но и занимается восстановлением старых моделей до заводского состояния (рекоммиссионинг). По данным издания Autocar, после такой реставрации спидометр автомобиля законно обнуляется.

Данный проект не только подчеркивает историческую значимость бренда Porsche на британском рынке, но и служит редким экземпляром для коллекционеров. В то время как на автомобильном рынке Узбекистана набирают популярность модели Porsche, в частности кроссоверы Cayenne и электромобили Taycan, такие эксклюзивные спорткары способствуют дальнейшему укреплению престижа бренда.

Porsche911 GT3АвтомобильSonderwunschСпорткар
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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