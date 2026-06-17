Сенаторы США защищают полномочия штатов при регулировании стейблкоинов

Группа сенаторов Конгресса США призвала Министерство финансов сохранить полномочия правительств штатов при реализации закона GENIUS Act. Двупартийная группа во главе с сенатором-республиканцем Синтией Ламмис в письме министру финансов Скотту Бессенту подчеркнула важность роли местных органов власти в надзоре за эмитентами стейблкоинов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Данная инициатива направлена на соблюдение баланса между централизованным и локальным регулированием рынка цифровых активов. По мнению сенаторов, в рамках GENIUS Act штатам должна быть предоставлена возможность самостоятельно управлять криптовалютными компаниями на своих территориях. Это соответствует традиционным принципам двухступенчатого банковского надзора в финансовой системе США.

Согласно закону GENIUS Act, эмитенты стейблкоинов с рыночной стоимостью менее 10 млрд УСД могут регулироваться органами штатов, если в соответствующем штате действуют правила, аналогичные федеральному законодательству. Это правило призвано сократить федеральную бюрократию для более мелких проектов и поддержать инновации.

Крупные участники рынка и новые правила

По данным КоинГеко, на данный момент только три крупных стейблкоина — Tether (USDt), USDC и УСДС (бывший DAI) — имеют капитализацию свыше 10 млрд УСД. Таким образом, все остальные эмитенты могут попасть под надзор на уровне штатов. Сенаторы требуют от Министерства финансов установить четкие сроки и процедуры для реализации этого процесса.

В письме отмечается, что текущие предложения Минфина могут быть истолкованы так, что процесс сертификации штатов станет разовой возможностью. Это может закрыть двери для штатов, которые обновят свое законодательство в будущем. Законодатели настаивают на необходимости создания гибкой системы сертификации.

Закон GENIUS Act, подписанный президентом Дональдом Трампом в июле, стал важным шагом в легализации рынка стейблкоинов. Данный документ не только регулирует деятельность эмитентов, но и усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом денежных средств. Обращение также поддержали такие политики, как сенаторы Билл Хагерти, Кевин Креймер и Кирстен Гиллебранд.

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, эти законодательные изменения в США имеют большое значение. Разработка четких механизмов регулирования стейблкоинов на глобальном уровне укрепит место криптовалют в международной финансовой системе и повысит доверие инвесторов.

Резюмируя, распределение полномочий между Министерством финансов США и штатами в ближайшие месяцы определит правовой ландшафт крипторынка. Этот процесс окажет прямое влияние не только на внутренний рынок США, но и на глобальную экосистему Bitcoin и стейблкоинов.