Сенаторы США защищают полномочия штатов при регулировании стейблкоинов

·9·Экономика
Сенаторы США защищают полномочия штатов при регулировании стейблкоинов

Группа сенаторов Конгресса США призвала Министерство финансов сохранить полномочия правительств штатов при реализации закона GENIUS Act. Двупартийная группа во главе с сенатором-республиканцем Синтией Ламмис в письме министру финансов Скотту Бессенту подчеркнула важность роли местных органов власти в надзоре за эмитентами стейблкоинов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Данная инициатива направлена на соблюдение баланса между централизованным и локальным регулированием рынка цифровых активов. По мнению сенаторов, в рамках GENIUS Act штатам должна быть предоставлена возможность самостоятельно управлять криптовалютными компаниями на своих территориях. Это соответствует традиционным принципам двухступенчатого банковского надзора в финансовой системе США.

Согласно закону GENIUS Act, эмитенты стейблкоинов с рыночной стоимостью менее 10 млрд УСД могут регулироваться органами штатов, если в соответствующем штате действуют правила, аналогичные федеральному законодательству. Это правило призвано сократить федеральную бюрократию для более мелких проектов и поддержать инновации.

Крупные участники рынка и новые правила

По данным КоинГеко, на данный момент только три крупных стейблкоина — Tether (USDt), USDC и УСДС (бывший DAI) — имеют капитализацию свыше 10 млрд УСД. Таким образом, все остальные эмитенты могут попасть под надзор на уровне штатов. Сенаторы требуют от Министерства финансов установить четкие сроки и процедуры для реализации этого процесса.

В письме отмечается, что текущие предложения Минфина могут быть истолкованы так, что процесс сертификации штатов станет разовой возможностью. Это может закрыть двери для штатов, которые обновят свое законодательство в будущем. Законодатели настаивают на необходимости создания гибкой системы сертификации.

Закон GENIUS Act, подписанный президентом Дональдом Трампом в июле, стал важным шагом в легализации рынка стейблкоинов. Данный документ не только регулирует деятельность эмитентов, но и усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом денежных средств. Обращение также поддержали такие политики, как сенаторы Билл Хагерти, Кевин Креймер и Кирстен Гиллебранд.

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, эти законодательные изменения в США имеют большое значение. Разработка четких механизмов регулирования стейблкоинов на глобальном уровне укрепит место криптовалют в международной финансовой системе и повысит доверие инвесторов.

Резюмируя, распределение полномочий между Министерством финансов США и штатами в ближайшие месяцы определит правовой ландшафт крипторынка. Этот процесс окажет прямое влияние не только на внутренний рынок США, но и на глобальную экосистему Bitcoin и стейблкоинов.

BitcoinСтейблкоиныСШАЭкономикаКриптовалюта
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Laylo
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