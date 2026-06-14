«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушку

·1·Культура
«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушку

В интервью ЁуТубе-каналу «Чотки ТВ» актер Шахзод Султанов рассказал о знакомстве со своей будущей супругой, критериях выбора и разнице в возрасте между ними.

«Я начал работать с 16 лет»

Шахзод Султанов также вспомнил, что с детства его приучали к самостоятельности.

По его словам, отец был строгим, а мать — более мягкой. С 16 лет он брался за разную работу, стараясь самостоятельно обеспечивать свои потребности.

— Воспитание моих родителей сыграло огромную роль в том, кем я стал сегодня. Я привык наблюдать за окружающими и делать выводы из жизни, — сказал актер.

Он также подчеркнул, что старается избегать вредных привычек, а спорт и здоровый образ жизни для него вполне достаточны.

«Ее Instagram меня зацепил»

Шахзод Султанов отметил, что при выборе девушки он в первую очередь обращает внимание на ее страницу в социальных сетях.

— Бывали случаи, когда я принимал решение, даже не поговорив с девушкой, просто просмотрев ее Instagram. Активность человека в соцсетях дает определенное представление о его мировоззрении. Я говорю это не как провидец, а опираясь на наблюдательность и проницательность, — говорит актер.

Он подчеркнул, что, познакомившись с будущей женой, первым делом посмотрел ее страницу. Аккаунт девушки был закрытым, а в ленте были в основном фотографии природы и учебы.

— Когда я спросил ее, насколько важны соцсети в ее жизни, она ответила, что для нее это не имеет значения. Именно этот ответ меня заинтересовал, — сказал Шахзод Султанов.

«Разница в возрасте между нами — 12 лет»

Актер сообщил, что ему сейчас 30 лет, а его будущей супруге — 18.

— Она студентка второго курса медицинского вуза. Ее профессия мне тоже пришлась по душе. В общении мы почувствовали, что наши взгляды и отношение к жизни совпадают. То, что нравится мне, нравится и ей, а то, что не нравится ей, неприемлемо и для меня. Судьба свела нас, и мы понравились друг другу, — сказал актер.

«Согласие родителей важно»

По словам Султанова, сторона невесты поначалу сомневалась из-за его возраста. Поэтому они решили дождаться благословения родителей.

— Я всегда считал, что семья, построенная вопреки воле родителей, не может быть по-настоящему счастливой. Чтобы в будущем жить в достатке и счастье, прежде всего нужно порадовать родителей. Их молитвы приносят благословение в жизнь человека, — сказал он.

«В семье важны и отец, и мать»

В ходе беседы актер также затронул тему семьи и воспитания. По его словам, рост числа разводов сегодня вызывает тревогу.

— Для ребенка важно воспитание как отца, так и матери. Поэтому нужно стараться идти на компромиссы и сохранять семью, — заключил он.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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