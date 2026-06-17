Необычные цифровые номера «ОНА» и «ОТА» вызвали восторг в интернете (видео)

Фотографии и видео с двумя автомобилями, распространившиеся в социальных сетях, привлекли внимание пользователей.

На кадрах видно, что перед государственными номерами двух малотоннажных грузовых автомобилей расположены надписи «ОНА» (Мать) и «ОТА» (Отец). Именно эта деталь вызвала теплые чувства у многих людей.

Пользователи в комментариях оценивают эту идею как красивый символ уважения и любви к родителям.

В комментариях часто встречаются такие мысли, как: «Самые великие люди для ребенка — это отец и мать», «Пусть такое почтение будет доступно каждому», «Здесь отражена любовь к родителям».