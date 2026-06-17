Бернарду Силва перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агента

Испанский клуб «Реал Мадрид» официально объявил об одной из самых громких сделок летнего трансферного окна. Многолетний лидер и легенда «Манчестер Сити» Бернарду Силва подписал контракт с «сливочными» в качестве свободного агента. Переход португальского полузащитника в Мадрид стал первым крупным приобретением в эпоху нового главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации The Athletic, решающим фактором в принятии решения Бернарду Силвой стало возвращение Жозе Моуринью к руководству «Реал Мадридом». Мадридский клуб, оставшийся без крупных трофеев в последние два сезона, стремится к радикальному обновлению состава и видит в 31-летнем опытном футболисте центральную часть этого проекта. Согласно данным, с игроком подписано двухлетнее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года.

Наследие португальского маэстро в Манчестере

Карьера Бернарду Силвы в «Манчестер Сити» стала настоящей историей успеха. Полузащитник, перешедший в 2017 году из клуба «Монако», стал неотъемлемой частью системы Пепа Гвардиолы. За 9 лет пребывания в Манчестере он провел 460 матчей, став любимцем болельщиков. Силва покидает английский клуб в статусе одного из самых титулованных игроков в его истории — на его счету в общей сложности 19 крупных трофеев.

В прошлом сезоне Силва выделился не только техническим мастерством, но и лидерскими качествами. Взяв на себя капитанство после ухода Кайла Уокера, футболист принял участие во всех 38 матчах Премьер-лиги. Хотя «Манчестер Сити» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате, команда одержала победу в Кубке Англии и Кубке лиги, что стало последним подарком Силвы для Манчестера.

Агрессивная стратегия «Реал Мадрида» на трансферном рынке

Флорентино Перес проявляет высокую активность на трансферном рынке после спада команды в последние годы. Бернарду Силва — лишь часть плана летних трансферов. Как пишет Goal.com, клуб уже подписал контракт с защитником «Челси» Марком Кукурелья. Кроме того, целями мадридского клуба в ближайшее время остаются игрок «Ливерпуля» Ибраима Конате и защитник «Интера» Дензел Думфрис.

Эти трансферы свидетельствуют о серьезном стремлении «Реал Мадрида» вернуть себе трон не только в Испании, но и в Европе. Жозе Моуринью начнет свою вторую миссию в Мадриде с одним из самых универсальных и креативных плеймейкеров мира. Несмотря на интерес со стороны таких соперников, как «Барселона» и «Атлетико Мадрид», в итоге победителем в гонке стал главный клуб столицы.