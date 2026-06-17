Amazfit Читах 2 Ultra: смарт-часы для горных условий и ультрамарафонов

·34·Технологии
Amazfit Читах 2 Ultra: смарт-часы для горных условий и ультрамарафонов

Бренд Amazfit, занявший свое место на рынке смарт-устройств, представил свой новый флагман — модель Читах 2 Ultra. Этот гаджет является не просто повседневным аксессуаром, а специализированным инструментом для профессиональных спортсменов, занимающихся бегом по пересеченной горной местности и экстремальными ультрамарафонами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, новая модель дебютировала на глобальном рынке в мае и теперь выходит на рынки стран СНГ. Главная особенность устройства заключается в том, что оно создано устойчивым к перепадам давления на больших высотах, неожиданным погодным условиям и длительным физическим нагрузкам.

Прочный корпус и продвинутый дисплей

Корпус Amazfit Читах 2 Ultra выполнен из титана пятого класса, что обеспечивает как легкость (вес всего 52 грамма), так и исключительную прочность. Экран устройства защищен устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. 1,5-дюймовый АМОЛЭД-дисплей обладает рекордной яркостью до 3000 нит, что позволяет комфортно считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами.

Технически часы оснащены аккумулятором емкостью 780 mAh. По заявлению производителя, устройство может работать до 30 дней в обычном режиме использования и до 60 часов при постоянно включенной системе ГПС. Этот показатель крайне важен для участников многодневных марафонов.

Широкие возможности для спортсменов

Программное обеспечение часов включает более 180 спортивных режимов. Особого внимания заслуживает режим бега по пересеченной местности (траил руннинг): система учитывает не только расстояние, но и уклон дороги, а также уровень сопротивления, рассчитывая реальную нагрузку на организм.

  • Точный ГПС с поддержкой шести спутниковых систем;
  • Датчики сердечного ритма, уровня кислорода в крови и температуры тела;
  • 64 GB встроенной памяти (для музыки и карт);
  • Полная защита корпуса от воды и пыли.
Этот гаджет может быть интересен и узбекистанским любителям спорта, так как в последние годы в стране набирают популярность марафоны в горных районах. Такие устройства, как Читах 2 Ultra, помогают контролировать здоровье спортсмена и не сбиться с маршрута в сложных условиях.

В настоящее время эти смарт-часы выходят на региональные рынки по цене примерно 515-520 долларов США. Благодаря своей выносливости и функциональности они могут стать достойной альтернативой более дорогим конкурентам, таким как Garmin и Apple Watch Ultra.

AmazfitCheetah 2 UltraСмарт-часыТехнологииСпорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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